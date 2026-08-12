Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartını söküp zarar verdiği belirlenen Ufuk Ö. tutuklandı.

Başkan Erdoğan’ın pankartına zarar veren şüpheli tutuklandı

Olay, Ankara-Zonguldak Karayolu üzerindeki bir üst geçitte meydana geldi. Devrek Belediyesi ekipleri tarafından üst geçide asılan pankartın yerinden sökülmesi vatandaşların amatör kamera kaydına yansıdı.

Kaynak metne göre Ufuk Ö., üzerine gres yağı sürdüğü pankartı yerinden sökerek üst geçitten aşağı taşıdı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Olay sırasında bölgeye gelen belediye ekipleri şüpheliye tepki gösterdi. Bir vatandaşın, "Niye söküyorsun sen bunu" sözlerine Ufuk Ö., "Lazım mı. Polisi ararsın, haber verirsin" yanıtını verdi.

Devrek'te Başkan Erdoğan'ın pankartını söküp zarar verdiği belirlenen Ufuk Ö. tutuklandı.(Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

"KAŞINIYORSUN SEN HERHALDE DEĞİL Mİ?"

Telefonla polisi aradığı belirtilen vatandaş ise şüpheliye, "Kaşınıyorsun sen herhalde değil mi? Sen kimsin, nerelisin. Cumhurbaşkanından üstünsün sen değil mi?" diye seslendi.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Olayın yetkililere bildirilmesinin ardından çalışma başlatıldı. Pankartı yerinden sökerek üzerine gres yağı sürdüğü tespit edilen şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan Ufuk Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Hakim karşısına çıkarılan Ufuk Ö. hakkında tutuklama kararı verildi. Şüpheli, adli makamların kararının ardından cezaevine gönderildi.

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