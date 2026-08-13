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Doğum günü yolunda facia: Otoyolda makaslayan tıra çarpan otomobilin sürücüsü ve arkadaşı öldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otoyolda makaslayarak yolu kapatan tıra otomobil ve yolcu otobüsünün çarptığı kazada, doğum günü kutlamasına gitmek için yola çıkan Mert Aysüt (24) ile Ahmet Baran Çapar (23) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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Doğum günü yolunda facia: Otoyolda makaslayan tıra çarpan otomobilin sürücüsü ve arkadaşı öldü

Hatay'da otoyolda makaslayan tıra, otomobil ve yolcu otobüsünün çarptığı kazada Mert Aysüt (24) ile Ahmet Baran Çapar (23) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Aysüt ve Çapar'ın doğum günü kutlamasına gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Ö.Ö.'nün kullandığı tır kontrolden çıkıp makaslayarak yolu trafiğe kapattı. (Fotoğraflar: DHA ve İHA'dan alınmıştır.)Ö.Ö.'nün kullandığı tır kontrolden çıkıp makaslayarak yolu trafiğe kapattı. (Fotoğraflar: DHA ve İHA'dan alınmıştır.)

Kaza, gece saatlerinde Dörtyol-Erzin Otoyolu mevkisinde meydana geldi. Ö.Ö.'nün kullandığı 60 AHU 248 plakalı tır, kontrolden çıkıp, makaslayarak yolu trafiğe kapattı. Aynı yönde ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 R 0242 plakalı yolcu otobüsü ile Mert Aysüt yönetimindeki 31 AHR 776 plakalı otomobil, tıra çarptı.

Video Oynatma İkonu Hatay’da makaslayan tıra otobüs ve otomobil çarptı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Mert Aysüt'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Mert Aysüt'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Otomobil sürücüsü Mert Aysüt'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde yaralanan Ahmet Baran Çapar'ın da arasında olduğu 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çapar, hastanede hayatını kaybetti. Aysüt ile Çapar'ın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikeyi atlatamadığı, 3'ünün ise taburcu edildiği belirtildi.

Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mert Aysüt ile Ahmet Baran Çapar'ın, doğum günü kutlamasına giderken kaza yaptığı bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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