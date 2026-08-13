Bolu'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Baba ve oğlu tüfekle vurularak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, müşterek bir arsada tek katlı evi bulunan Ramazan Çelik'in bahçesinde akrabaları Tayfun Sönmez ile babası Tahsin Sönmez kendi paylarına düşen küçük bir alanı telle çevirmek istedi.

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı olayda baba ve oğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı olayda baba ile oğlu hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: İHA)

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Çelik ve Sönmez aileleri arasında daha önceden de arsa nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu belirtildi.

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı olaya dönüştü.

İddiaya göre Ramazan Çelik, evinde bulunan tüfekle Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez'e ateş etti.