Bolu'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Baba ve oğlu tüfekle vurularak hayatını kaybetti
Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma silahlı olaya dönüştü. Tayfun Sönmez ile babası Tahsin Sönmez tüfekle vurularak hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan şüpheli Ramazan Çelik'in yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı olayda baba ve oğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Olay, Gökçesu beldesinin Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.Bolu Mengen'de arazi kavgası: Baba oğul hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, müşterek bir arsada tek katlı evi bulunan Ramazan Çelik'in bahçesinde akrabaları Tayfun Sönmez ile babası Tahsin Sönmez kendi paylarına düşen küçük bir alanı telle çevirmek istedi.
ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ
Çelik ve Sönmez aileleri arasında daha önceden de arsa nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu belirtildi.
Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı olaya dönüştü.
İddiaya göre Ramazan Çelik, evinde bulunan tüfekle Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez'e ateş etti.
BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tayfun Sönmez ile babası Tahsin Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
JANDARMA OLAY YERİNDE ÖNLEM ALDI
Jandarma ekipleri olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
Ramazan Çelik'in olayın ardından bölgeden kaçtığı belirtildi. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.