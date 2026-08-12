Cansever'e veda! Memleketi Kuzey Makedonya'da son yolculuğuna uğurlandı

Arabesk müziğin beğenilen isimlerinden biri olan Cansever, sevenlerini yasa boğdu. Bir süredir lösemi tedavisi gören sanatçı, 8 Ağustos Cumartesi günü Almanya'nın Essen kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

59 yaşında hayatını kaybeden Cansever'in cenazesi, Almanya'dan doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'ya getirildi. Cansever için Veles'teki Fazıl Ahmet Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Sanatçının yakınları, caminin avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cansever, memleketi Kuzey Makedonya'da son yolculuğuna uğurlandı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

Cansever memleketinde toprağa verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazının ardından sanatçının naaşı, uzun yıllar yaşadığı evinin önüne getirildi. Burada yakınları ve sevenleri tarafından dualarla karşılanan Cansever'in cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çelenk gönderdi.