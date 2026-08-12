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1,5 yıllık mücadelesini kaybeden Cansever'in ardından yürek yakan sır: Neden hiç evlenmedi?

1,5 yıl süren kanser mücadelesini kaybederek 59 yaşında aramızdan ayrılan arabesk müziğin güçlü sesi Cansever, geride büyük bir hüzün bıraktı. Hayatı boyunca hiç evlenmeyen ve yalnız bir yaşamı seçen usta sanatçının aşka kapılarını kapatma sebebi ise vefatının ardından tekrar gündeme geldi.

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1,5 yıllık mücadelesini kaybeden Cansever'in ardından yürek yakan sır: Neden hiç evlenmedi?

90'lı yıllardan bu yana kendine has tarzı, eşsiz yorumu ve yüreklere dokunan şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanan usta sanatçı Cansever, 8 Ağustos 2026 tarihinde tedavi gördüğü Almanya'nın Essen kentindeki hastanede yaşam savaşını kaybetti. İlik nakli geçiren ve son olarak gelişen enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan 59 yaşındaki sanatçının vefatı, tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Milyonların duygularına şarkılarıyla tercüman olan Cansever'in yaşamı boyunca neden yalnız bir hayatı tercih ettiği ve evlenmediği vefatının ardından yeniden konuşulmaya başlandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Milyonların duygularına şarkılarıyla tercüman olan Cansever'in yaşamı boyunca neden yalnız bir hayatı tercih ettiği ve evlenmediği vefatının ardından yeniden konuşulmaya başlandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

YALNIZLIĞININ ARKASINDAKİ YÜREK YAKAN SIR

Acı haberin ardından, milyonların hislerine tercüman olan şarkılara imza atan Cansever'in yaşamı boyunca neden hep gözlerden uzak ve tek başına bir hayatı tercih ettiği merak konusu oldu.

Ömrü boyunca hiç evlenmeyen sanatçının aşka kapılarını tamamen kapatmasının ardında, yıllar önce yaşadığı derin bir güven kaybı ve büyük bir kırgınlık yatıyordu.

Almanya'da tanıdığı ve 2 yıl birliktelik yaşadığı meslektaşının evli olduğunu öğrenen Cansever, yaşadığı büyük şokun ardından kalbinin kapılarını herkese kapattı.Almanya'da tanıdığı ve 2 yıl birliktelik yaşadığı meslektaşının evli olduğunu öğrenen Cansever, yaşadığı büyük şokun ardından kalbinin kapılarını herkese kapattı.

"EVLİ ÇIKINCA AŞKA MEŞKE KÜSTÜM"

Sanatçının evlilik hayallerini yıkan ve hayatının seyrini değiştiren süreç Almanya'da başladı. Evlenmeyi düşündüğü kişinin aslında evli olduğunu öğrenen Cansever, yaşadığı bu ağır ihanetin ardından bir daha kimseyi hayatına almadı.

1,5 yıllık mücadelesini kaybeden Cansever'in ardından yürek yakan sır: Neden hiç evlenmedi?-4

Katıldığı bir televizyon programında yaşadığı acı tecrübeyi ve aldığı radikal kararı şu sözlerle aktarmıştı:

"Birini seviyordum, hatta evlenecektim. Almanya'da tanıdım. Evli çıkınca ben de soğudum. Aşka meşke her şeye küstüm. Almanya'da tanıştım ama Türk'tü... Adam da sanatçı, gece aleminde sevilen bir sesti. 2 sene sürdü."

1,5 yıllık mücadelesini kaybeden Cansever'in ardından yürek yakan sır: Neden hiç evlenmedi?-5

Bu büyük kırgınlığın ardından kimseye güvenemeyen ve hayatının geri kalanını yalnız geçirmeyi seçen usta sanatçı, 59 yaşında aramızdan ayrılırken arkasında derin izler bırakan bu hüzünlü hikâyeyi bıraktı.

1,5 yıllık mücadelesini kaybeden Cansever'in ardından yürek yakan sır: Neden hiç evlenmedi?-6

ACILARLA DOLU BİR HAYAT: CANSEVER KİMDİR?

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan ünlü sanatçı, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde 7 çocuklu Roman asıllı bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Babası Selanik, annesi ise Bulgaristan göçmeniydi. Henüz 12 yaşındayken sokakta çocukların fırlattığı bir sopanın isabet etmesi sonucu tek gözünü kaybeden Cansever, çocukluğundan itibaren müzikle iç içe bir yaşam sürdü.

1,5 yıllık mücadelesini kaybeden Cansever'in ardından yürek yakan sır: Neden hiç evlenmedi?-7

İlk albümü Kemano Başal E Romenge'yi 1992 yılında Kuzey Makedonya'da çıkaran sanatçı, 1994 yılında ankilozan spondilit adındaki ağır bir romatizmal hastalığa yakalandı. Türkiye'deki büyük çıkışını ise 1997 yılında İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programında seslendirdiği "Kara Çadır" türküsüyle yaptı. Aynı yıl çıkardığı Meçhul albümündeki "Kader", "Yara Benim" ve "Aşkım Yarım Kalmasın" gibi eserlerle arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.

1,5 yıllık mücadelesini kaybeden Cansever'in ardından yürek yakan sır: Neden hiç evlenmedi?-8

MERAK EDİLENLER
Cansever ne zaman ve neden vefat etti?
Cansever, 1,5 yıldır sürdürdüğü kanser mücadelesi ve sonrasında gelişen enfeksiyon nedeniyle 8 Ağustos 2026 tarihinde Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında vefat etmiştir.
Cansever hiç evlendi mi?
Hayır, Cansever ömrü boyunca hiç evlenmemiştir.
Cansever neden evlenmedi?
Almanya'da tanıdığı ve evlilik hayalleri kurduğu kişinin evli olduğunu öğrenmesi üzerine yaşadığı büyük kırgınlık nedeniyle aşka küsmüş ve bir daha kimseyle evlenmemiştir.
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