Giresun'da sel felaketi can aldı! Anne ve 2 kızı suya kapıldı: 1'i öldü

Giresun'un Görele ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası panik anları yaşandı. Yağışların beraberinde getirdiği sel sonucunda Zıva Deresi taştı. Dere kenarında bulunan Kırca ailesinden ilk olarak baba Mehmet Kırca suya kapıldı. Bu esnada eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca da Mehmet Kırca'yı kurtarmaya çalışırken suya kapıldı.

Giresun'da anne ve iki kızı sel sularına kapıldı. (Fotoğraflar: İHA) ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI Baba olaydan sağ olarak kurtulurken, anne ve kızlarını kurtarmak için köylüler, AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.