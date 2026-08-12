Giresun'da sel felaketi can aldı! Anne ve 2 kızı suya kapıldı: 1'i öldü
Giresun'un Görele ilçesine bağlı Hamzalı köyünde şiddetli yağışın ardından taşan Zıva Deresi kenarında bulunan 55 yaşındaki Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca sel sularına kapılarak kayboldu. AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda kız kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
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Giresun'un Görele ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası panik anları yaşandı. Yağışların beraberinde getirdiği sel sonucunda Zıva Deresi taştı. Dere kenarında bulunan Kırca ailesinden ilk olarak baba Mehmet Kırca suya kapıldı. Bu esnada eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca da Mehmet Kırca'yı kurtarmaya çalışırken suya kapıldı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Baba olaydan sağ olarak kurtulurken, anne ve kızlarını kurtarmak için köylüler, AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
KARDEŞLERDEN BİRİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yapılan çalışmalar sonrasında Zıva Deresi'nde kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşılırken, kayıp kardeşi ile annesini arama çalışmaları ise sürüyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam