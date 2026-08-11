İzmir'den tatil için memleketleri Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine giden ailenin bulunduğu otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikteki menfeze uçtu. Kazada baba hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu ise ağır yaralandı. Otomobil yaklaşık 15 metre yükseklikteki menfeze uçtu. (Fotoğraflar: İHA)

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE ARAÇ MENFEZE UÇTU

Kaza, Kastamonu'nun Seydiler ilçesi Kastamonu-İnebolu kara yolu Ödemiş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den tatil için memleketleri Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine gitmek üzere yola çıkan Kadir Çokgezen (43) idaresindeki 35 HA 656 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikten menfeze uçtu. Baba hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu ağır yaralandı.

OLAY YERİNE İTFAİYE, JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Ters dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, eşi G.Ç. (42) ile çocukları İ.U.Ç. (15) ve E.B.Ç. (12) araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkartıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Kadir Çokgezen'in cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.