Stres sizi neden farklı etkiliyor? Bilim insanları açıkladı
Stresli olaylar karşısında bazı insanlar sakin kalırken bazıları çok daha güçlü tepki verebiliyor. Yeni bir araştırma, bu farkın nedenleri arasına bağırsak mikrobiyomunu da ekliyor. Bulgular, daha çeşitli bağırsak mikrobiyomuna sahip kişilerin kısa süreli strese daha güçlü ancak daha uyumlu bir fizyolojik yanıt verebildiğini gösteriyor. Uzmanlara göre ise stres dayanıklılığını yalnızca bağırsak bakterileri belirlemiyor; genetik, kişilik, geçmiş deneyimler ve yaşam koşulları da önemli rol oynuyor.
Yeni araştırmalar, bağırsak mikrobiyomundaki çeşitliliğin vücudun kısa süreli strese verdiği tepkiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor. Ancak uzmanlara göre stresle başa çıkma becerisini belirleyen tek faktör mikrobiyom değil.
AYNI STRESLİ OLAY FARKLI İNSANLARDA NASIL ETKİ YARATIYOR?
Uçuşunuz iptal edildi ve yeniden rezervasyon yaptırmak için havayolunun müşteri hizmetleri kuyruğunda bekliyorsunuz. Yolculardan biri gözle görülür şekilde üzgünken, diğeri nispeten sakin kalabiliyor. Aynı olay yaşanmasına rağmen insanların bedenleri ve beyinleri strese farklı tepkiler verebiliyor.
Bilim insanları uzun süredir genetik, kişilik özellikleri ve geçmiş deneyimlerin stres tepkisindeki rolünü araştırıyor. Yeni bir çalışma ise bu listeye bağırsak mikrobiyomunu da ekliyor.
BAĞIRSAKLARDAKİ MİKROORGANİZMALARIN ÇEŞİTLİLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Neurobiology of Stress dergisinde yayımlanan araştırmada, bağırsaklarında daha çeşitli mikroorganizma toplulukları bulunan kişilerin akut stres sırasında daha güçlü kortizol ve öznel stres tepkileri gösterdiği belirlendi.
Araştırmacılar bu sonucu doğrudan "daha fazla stres" şeklinde yorumlamıyor. Aksine, daha güçlü ve kısa süreli stres yanıtının, vücudun karşılaşılan zorluğa uygun biçimde harekete geçebilmesinin bir göstergesi olabileceğini belirtiyor.
STRES ANINDA BEYİNDE VE VÜCUTTA NELER YAŞANIYOR?
Stres, kişinin bir durumu zorluk, tehdit veya talep olarak algılamasıyla başlayan doğal bir tepki. Beyindeki amigdala tehdit algıladığında hipotalamusa sinyal gönderiyor ve böylece vücudun stres yanıtını yöneten sistemler devreye giriyor.
Bu süreçte kalp atışının hızlanması, nefes alıp vermenin değişmesi, sindirim sisteminde sorunlar yaşanması ve kasların hızlı hareket etmeye hazırlanması gibi fiziksel belirtiler ortaya çıkabiliyor.
BAĞIRSAK VE BEYİN SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE
Araştırmanın yazarlarından Thomas Karner, bağırsak ile beynin bağırsak-beyin ekseni adı verilen mekanizmalar aracılığıyla sürekli iletişim halinde olduğunu belirtiyor.
Bağırsak mikrobiyomu tarafından üretilen bazı bileşikler stres sisteminin nasıl çalıştığını ve stres hormonlarının nasıl düzenlendiğini etkileyebilir. Ancak ilişkinin tek yönlü olmadığına da dikkat çekiliyor.
Stresin kendisi de bağırsak mikrobiyomunun yapısını değiştirebilir, bağırsak bariyerini ve iltihap süreçlerini etkileyebilir. Böylece bağırsak sağlığı ile stres arasında karşılıklı bir etkileşim oluşabilir.
DAHA GÜÇLÜ STRES TEPKİSİ HER ZAMAN KÖTÜ HABER DEĞİL
Stres kelimesi çoğu zaman olumsuz bir durumla ilişkilendirilse de uzmanlara göre kısa süreli stres, hayatta kalmak açısından önemli bir mekanizma. Karner'in verdiği zebra örneğinde olduğu gibi, bir hayvanın yırtıcıdan kaçması sırasında ortaya çıkan stres tepkisi vücudu hızlı hareket etmeye ve dikkatini tehdide yöneltmeye yardımcı oluyor.
İnsanlarda da benzer şekilde, kısa süreli stres enerji ve dikkatin belirli bir hedefe yönelmesini sağlayabiliyor.
ASIL SORUN STRESİN UZUN SÜRE DEVAM ETMESİ
Akut stres ile kronik stres arasında önemli bir fark bulunuyor. Kısa süreli stres vücudun bir tehdide yanıt vermesine yardımcı olabilirken, kronik stres sistemlerin uzun süre veya tekrar tekrar aktif kalmasına neden olabiliyor.
Sürekli endişe, sosyal baskı, belirsizlik, yoğun iş temposu ve yeterli dinlenme olmadan tekrarlanan zorlayıcı durumlar kronik stresin ortaya çıkmasına katkıda bulunabiliyor. Uzun süreli stres; stres hormonlarının düzenlenmesini, beyni, bağışıklık sistemini ve bağırsak mikrobiyomunu etkileyebiliyor.
PEKİ BAĞIRSAK MİKROBİYOMU KRONİK STRESE KARŞI KORUMA SAĞLAYABİLİR Mİ?
National Geographic'te yer alan habere göre araştırmacılar bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşmış değil. Daha çeşitli bir mikrobiyomun bazı bozulmalara karşı daha dirençli olabileceği düşünülüyor.
Ancak mikrobiyom çeşitliliğinin kısa süreli ve uyarlanabilir stres tepkisi ile kronik stresin olumsuz sonuçları arasındaki geçişi nasıl etkilediğinin anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle çalışma, "çeşitli mikrobiyoma sahip kişiler strese karşı daha dayanıklıdır" şeklinde kesin bir sonuç ortaya koymuyor.
STRES TEPKİSİNİN TEK SORUMLUSU BAĞIRSAKLAR DEĞİL
Uzmanlara göre bir kişinin stres karşısındaki tepkisini yalnızca mikrobiyomla açıklamak mümkün değil. Genetik özellikler, kişilik, geçmiş deneyimler, yaşanan çevre ve kişinin içinde bulunduğu anın koşulları birlikte rol oynuyor.
Dolayısıyla aynı olay karşısında bir kişinin sakin kalırken başka bir kişinin yoğun stres yaşaması, çok sayıda biyolojik ve psikolojik faktörün birleşiminden kaynaklanabiliyor.
GENETİK FARKLILIKLAR STRES TEPKİSİNİ DEĞİŞTİREBİLİYOR
Genetik yapı, kişinin stres sisteminin ne kadar tepkisel olduğunu etkileyebiliyor. Bazı kişilerde stres yanıtıyla ilişkili sistemler daha güçlü tepki verirken, bazılarında daha düşük düzeyde tepki görülebiliyor. Uzmanlar bu farklılıkların insanların tehditleri algılama ve bunlara karşılık verme biçimlerini etkileyebileceğini belirtiyor.
DOĞUMDAN ÖNCEKİ DENEYİMLER BİLE ETKİLİ OLABİLİR
Stres tepkisinin şekillenmesinde yaşamın çok erken dönemleri de önem taşıyabiliyor. Araştırmacılar bu etkilerin bir bölümünü epigenetik mekanizmalarla açıklamaya çalışıyor.
2025 yılında yayımlanan ve 71 çalışmayı inceleyen bir derleme, travmatik deneyimler ile stres düzenlemesinde rol oynayan bazı epigenetik değişiklikler arasında bağlantılar bulunduğuna işaret etti. Ancak bu değişikliklerin ne kadar süre devam ettiği ve nesiller arasında aktarılıp aktarılamayacağı konusunda araştırmalar sürüyor.
GEÇMİŞTE YAŞANANLAR STRES KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI ŞEKİLLENDİRİYOR
İnsanların geçmiş deneyimleri de stresli durumları nasıl yorumladıkları üzerinde etkili olabiliyor. Örneğin tıbbi eğitim almamış bir kişi bayılan birini gördüğünde büyük bir panik yaşayabilirken, aynı durumla daha önce karşılaşmış bir sağlık çalışanı olayın yönetilebilir olduğunu düşünerek daha sakin davranabilir. Bu durum, kişinin yaşadığı deneyimlerin stresli olayları değerlendirme biçimini değiştirebildiğini gösteriyor.
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ DE STRESİN ŞİDDETİNİ ETKİLEYEBİLİR
Mizaç ve kişilik özellikleri de insanların stresli durumlara verdiği duygusal tepkilerde rol oynuyor.
2016 yılında yayımlanan bir araştırmada, nevrotiklik düzeyi yüksek kişilerin stresli günlerde daha güçlü duygusal tepkiler verdiği görüldü. Buna karşılık dışa dönüklük, düzenlilik, öz disiplin ve yeni deneyimlere açıklık gibi özelliklere sahip kişilerde duygusal dalgalanmaların daha sınırlı olabildiği belirlendi. Ancak uzmanlar bu özelliklerin yalnızca eğilimleri gösterdiğini, bir kişinin stres karşısındaki davranışını kesin olarak belirlemediğini vurguluyor.
BİLİM İNSANLARI STRES VE BAĞIRSAK ARASINDAKİ BAĞLANTIYI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR
Yeni araştırma, bağırsak mikrobiyomunun stres tepkisinde rol oynayabileceğine dair önemli bir ipucu sunuyor. Ancak araştırmacılar, bağırsaklardaki mikroorganizmaların stres karşısındaki dayanıklılığı doğrudan belirlediğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor.
Genetikten kişiliğe, geçmiş deneyimlerden beyin ve bağırsak arasındaki iletişime kadar birçok faktör stres tepkisini birlikte şekillendiriyor. Bilim insanları ise bağırsak mikrobiyomunun bu karmaşık sistemdeki yerini anlamak için araştırmalarını sürdürüyor.