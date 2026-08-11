Stres sizi neden farklı etkiliyor? Bilim insanları açıkladı

Yeni araştırmalar, bağırsak mikrobiyomundaki çeşitliliğin vücudun kısa süreli strese verdiği tepkiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor. Ancak uzmanlara göre stresle başa çıkma becerisini belirleyen tek faktör mikrobiyom değil.

Araştırmacılar bu sonucu doğrudan "daha fazla stres" şeklinde yorumlamıyor. Aksine, daha güçlü ve kısa süreli stres yanıtının, vücudun karşılaşılan zorluğa uygun biçimde harekete geçebilmesinin bir göstergesi olabileceğini belirtiyor.

Neurobiology of Stress dergisinde yayımlanan araştırmada, bağırsaklarında daha çeşitli mikroorganizma toplulukları bulunan kişilerin akut stres sırasında daha güçlü kortizol ve öznel stres tepkileri gösterdiği belirlendi.

Bilim insanları uzun süredir genetik, kişilik özellikleri ve geçmiş deneyimlerin stres tepkisindeki rolünü araştırıyor. Yeni bir çalışma ise bu listeye bağırsak mikrobiyomunu da ekliyor.

Uçuşunuz iptal edildi ve yeniden rezervasyon yaptırmak için havayolunun müşteri hizmetleri kuyruğunda bekliyorsunuz. Yolculardan biri gözle görülür şekilde üzgünken, diğeri nispeten sakin kalabiliyor. Aynı olay yaşanmasına rağmen insanların bedenleri ve beyinleri strese farklı tepkiler verebiliyor.

Yeni bir araştırma, bağırsak mikrobiyomu ile stres tepkisi arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu. (Haberin fotoğrafları AA'dan, Takvim Foto Arşivi'nden ve İHA'dan alınmıştır.)

Bağırsaklarında daha çeşitli mikroorganizmalar bulunan kişilerde akut stres tepkisinin daha güçlü olduğu görüldü.

STRES ANINDA BEYİNDE VE VÜCUTTA NELER YAŞANIYOR?

Stres, kişinin bir durumu zorluk, tehdit veya talep olarak algılamasıyla başlayan doğal bir tepki. Beyindeki amigdala tehdit algıladığında hipotalamusa sinyal gönderiyor ve böylece vücudun stres yanıtını yöneten sistemler devreye giriyor.

Bu süreçte kalp atışının hızlanması, nefes alıp vermenin değişmesi, sindirim sisteminde sorunlar yaşanması ve kasların hızlı hareket etmeye hazırlanması gibi fiziksel belirtiler ortaya çıkabiliyor.

BAĞIRSAK VE BEYİN SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE

Araştırmanın yazarlarından Thomas Karner, bağırsak ile beynin bağırsak-beyin ekseni adı verilen mekanizmalar aracılığıyla sürekli iletişim halinde olduğunu belirtiyor.

Bağırsak mikrobiyomu tarafından üretilen bazı bileşikler stres sisteminin nasıl çalıştığını ve stres hormonlarının nasıl düzenlendiğini etkileyebilir. Ancak ilişkinin tek yönlü olmadığına da dikkat çekiliyor.

Stresin kendisi de bağırsak mikrobiyomunun yapısını değiştirebilir, bağırsak bariyerini ve iltihap süreçlerini etkileyebilir. Böylece bağırsak sağlığı ile stres arasında karşılıklı bir etkileşim oluşabilir.