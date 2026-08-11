Bursa'da iddiaya göre alkol aldıktan sonra "düşmanlarım var" diyerek metro direğine çıkan bir kişi, yaklaşık 2 saat boyunca direkten inmedi. Kendini kurtarmaya gelen ekipleri görünce bir oraya bir buraya kaçan şahıs, direğin üzerinde akrobatik hareketler de yaptı. Olay nedeniyle elektrikler kesilirken ulaşım ise durdu. Şahsı izleyen vatandaşların bazıları alkışladı, bazıları ise ulaşım mağduriyeti nedeniyle tepki gösterdi.

Mehmet A. yaklaşık iki saat boyunca direkten inmedi. (Fotoğraflar: DHA)

ALKOL ALDIKTAN SONRA METRO DİREĞİNE ÇIKAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkol aldıktan sonra metro direğine çıkan Mehmet A.'yı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bazı vatandaşlar şahsı alkışladı, bazıları ise ulaşım mağduriyeti nedeniyle tepki gösterdi.

METRO HAKKINDA ELEKTRİK AKIMI KESİLDİ

Güvenlik amacıyla metro hattındaki elektrik akımı kesilirken, trafik ekipleri de bölgede önlem alarak yolu kısmen trafiğe açtı. Ancak Mehmet A.'yı aşağı indirmek hiç kolay olmadı.

Güvenlik amacıyla metro hattındaki elektrik akımı kesildi.

2 SAAT BOYUNCA TELLERİN ÜZERİNDE GEZDİ

Kendisini kurtarmaya gelen ekipleri gören Mehmet A., direğin üzerinde bir oraya bir buraya giderek adeta ekiplerle köşe kapmaca oynadı. Yaklaşık 2 saat boyunca direk ve tellerin üzerinde gezen Mehmet A., zaman zaman akrobatik hareketler yaparak yürekleri ağza getirdi.

Mehmet A. yaklaşık 2 saat boyunca direk ve tellerin üzerinde gezdi.

ULAŞIMIN DURMASI SEBEBİYLE VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Olayı izleyen vatandaşların tepkileri ise birbirinden farklı oldu. Bazı vatandaşlar Mehmet A.'yı alkışlarla desteklerken, ulaşımın durması nedeniyle mağdur olan bazı vatandaşlar ise tepki gösterdi.

Mehmet A.'yı ikna etmek üzere devreye müzakereci polis girdi.

DEVREYE MÜZAKERECİ POLİS GİRDİ

Uzun süren çabalardan sonuç alınamayınca devreye müzakereci polis girdi. Mehmet A. ile uzun süre konuşan polis, sonunda şahsı aşağı inmeye ikna etti. Yaklaşık 2 saatlik direk macerası sona ererken, aşağı indirilen Mehmet A. vatandaşların alkışları arasında sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay nedeniyle Bursa'da ulaşım durdu.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Mehmet A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay nedeniyle duran ulaşım ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.