Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında herkesi Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin manevi huzurunda buluşmaya davet etti.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri için davette bulundu. (Haberin fotoğrafları AA'dan İHA'dan ve DHA'dan alınmıştır.) "BİRLİK İÇİN SÖZÜMÜZ VAR" Başkanlığın sosyal medya hesaplarında "Birlik İçin Sözümüz Var" başlığıyla yapılan davet paylaşımında, Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" anlayışına vurgu yapıldı.