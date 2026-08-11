CANLI YAYIN
Geri

Hacıbektaş’ta birlik buluşması: Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri ne zaman ve nerede?

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri için birlik ve kardeşlik mesajı verdi. “Birlik İçin Sözümüz Var” çağrısıyla yapılan davette, vatandaşlar 14-15 Ağustos’ta Nevşehir Hacıbektaş’ta Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin manevi huzurunda buluşmaya davet edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Hacıbektaş’ta birlik buluşması: Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri ne zaman ve nerede?

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında herkesi Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin manevi huzurunda buluşmaya davet etti.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri için davette bulundu. (Haberin fotoğrafları AA'dan İHA'dan ve DHA'dan alınmıştır.)Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri için davette bulundu. (Haberin fotoğrafları AA'dan İHA'dan ve DHA'dan alınmıştır.)

"BİRLİK İÇİN SÖZÜMÜZ VAR"

Başkanlığın sosyal medya hesaplarında "Birlik İçin Sözümüz Var" başlığıyla yapılan davet paylaşımında, Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" anlayışına vurgu yapıldı.

Etkinlikler 14-15 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.Etkinlikler 14-15 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ETKİNLİK TARİHLERİ BELLİ OLDU

Paylaşımda, 14-15 Ağustos 2026 tarihlerinde Hacıbektaş'ta gönülleri birleyen, insanı insana yâr eyleyen Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin manevi huzurunda buluşulacağı belirtildi.

Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerine atıfta bulunulan paylaşımda, "eline, beline, diline sahip olmanın, incinsen de incitmemenin, yetmiş iki millete bir nazarla bakmanın hikmetini yeniden hatırlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hacı Bektaş Veli'nin yolunun ayrılığı değil birliği, kini değil muhabbeti, ötekileştirmeyi değil kardeşliği büyüttüğüne dikkat çekilen paylaşımda, birlik ve kardeşliğin ortak değerlerle güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Buluşma Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde yapılacak.Buluşma Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde yapılacak.

ETKİNLİK NEREDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Başkanlık, "Gelin, gönül gönüle verelim. Gelin, muhabbet meydanında cemal cemale duralım." ifadeleriyle tüm vatandaşları, Hünkâr'ın dergâhından yükselen birlik ve muhabbet çağrısında buluşmaya davet etti.

Etkinlikler Cumhuriyet Kent Meydanı’nda düzenlenecek.Etkinlikler Cumhuriyet Kent Meydanı’nda düzenlenecek.

Paylaşım, "Birlik için sözümüz var. Muhabbet için meydanımız, kardeşlik için ikrarımız var." sözleriyle tamamlandı.

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, 14-15 Ağustos 2026 tarihlerinde Cumhuriyet Kent Meydanı, Hacıbektaş / Nevşehir adresinde gerçekleştirilecek.

ETKİNLİKTE HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?

Etkinlik programında 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde farklı sanatçıların konserleri yer alıyor. X'te paylaşılan program görsellerine göre konser takvimi şu şekilde:

14 Ağustos 2026
20.30 Erdal Akkaya
21.30 Elif Buse Doğan
15 Ağustos 2026
20.20 Yudum
21.20 Mustafa Eke

Stres sizi neden farklı etkiliyor? Bilim insanları açıkladı
SONRAKİ HABER

Strese dayanıklılıkta şaşırtan keşif!
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler