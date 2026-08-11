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Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler

Migros Lipton Kampanyası'nın çekiliş sonuçları belli oldu. Apple iPhone 17 256 GB, Sage BGR200 The Adjusta Grill Izgara ve Tost Makinesi, Ninja CRISPi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi - Stone, Karaca Robotea Akıllı Çaycı ve Quencher H2.O FlowState™ Tumbler Pipetli Termos 0,80 LT kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı.

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Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler

Migros Lipton Kampanyası kapsamında düzenlenen çekilişin sonuçları belli oldu. 501 bin 471 katılımın gerçekleştiği çekilişte Apple iPhone 17 256 GB başta olmak üzere çeşitli elektronik ve ev ürünlerini kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı.

Apple iPhone 17 256 GB Asil Talihlisi:

Seval Kapıkıran

Sage BGR200 The Adjusta Grill Izgara ve Tost Makinesi Asil Talihlileri:

Ad Soyad
Filiz Acar
Emine Kızıltas
Rümeysa Barışık
Eren Gökoglan
Cihan Koç
Selma Güler
Ercan Onat
Ferdi Çakar
Burcu Gurbuzdal
Sibel Çölkesen


Ninja CRISPi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi - Stone Asil Talihlileri:

Ad Soyad
Lubna Mohsin
Ramazan Nayırlı
Ahmet Cingöz
Hüseyin Özdoğdu
Dilek Kutlu
Metin Demir
Marcia Lewis
Nurgul Küçük
Sezaı Turkdönmez
Tuğba Özsaraç

Karaca Robotea Akıllı Çaycı Asil Talihlileri:

Ad Soyad
Şehir
Serpil Ahrazoğlu
Hatay
Sinem Ezgi Köse
Sıla Atmaca
Esabil Boran
Dilek Ğöçer
İsa Küçükkırlı
Vasılıı Chernoskulov
Tarkan Ayhan
Muhammet Furkan Kamalak
Emine Bakoğlu
Rahel Sullam
Ayşe Tuncel
Hülya Tank
Fahrettin Manas
Murat Öztürk

Quencher H2.O FlowState™ Tumbler Pipetli Termos 0,80 LT Asil Talihlileri:

Ad Soyad
Şehir
Abdukader Kahwati
Emre Guler
Öznur Esen Konik
Yeliz Solmaz
Levent Mercan
Hakan Karakoç
Rıdvan Türkoğlu
Munise Işık
Süheyla Göksu
İstanbul
Gokhan Çetintas
Kübilay Öztürk
Alev Sera Kaymaz
Fatma Ozcan
Seda Tepekule
Şükrü Kaderoğlu
Umut Tunçer
Süleyman Akyüz
Kocaeli
Ferhat Göksu
Niyazi Turan
Kadriye Esen
Apple iPhone 17 256 GB Yedek Talihlisi
Sezaittin Koç / İstanbul
Sage BGR200 The Adjusta Grill Izgara ve Tost Makinesi Yedek Talihlileri
Sıra No
Ad Soyad
Şehir
1
Aysu Sıngın
2
Özgür Özalp
3
Barış Çokmar
4
Mert Atan
5
Zafer Cindemir
6
İpek Mercan
7
Hıvziye Gülbahçe
8
Gamze Balcı
İzmir
9
Nükhet Çetin
10
Valtraut Sybille Gençer
Ninja CRISPi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi - Stone Yedek Talihlileri
Sıra No
Ad Soyad
1
Dilek Meram
2
Cennet Kardiş
3
Cem Tanyeri
4
Berrin Barut
5
Duygu Çayıriçi
6
Nevruz Tokcan
7
Nurefşan Kemancı
8
Ayşe Yılmaz
9
Muhammed İrfan Aydıç
10
Dilan Yıldırım
Karaca Robotea Akıllı Çaycı Yedek Talihlileri
Sıra No
Ad Soyad
Şehir
1
Fatma Nur Kazancıoğlu
2
Kemal Erdem
3
Timuçin Kılıç
4
Merve Düzgüngün
5
Filiz Ergun
6
Gülsüm Alyamaç
İzmir
7
Nazlı Pekmezci
8
Esra Aslantaş
9
Lale Töre
10
Kadir Oge
11
Serkan Kaya
12
Vıldan Ertugrul
13
Işılsu Türksoy
14
Yasemin Kızılburun
15
Mustafa Bilgili
Quencher H2.O FlowState™ Tumbler Pipetli Termos 0,80 LT Yedek Talihlileri
Sıra No
Ad Soyad
1
Tunc Ercıl
2
Doğa Selin Geçer
3
Seçkın Savran
4
İclal Gök
5
Meryem Uraybaş
6
Işılay Eroğlu
7
Gizem Arkın
8
Esra İzgördü
9
Alp Zeybek
10
İbrahim Tırık
11
Mustafa Altunok
12
Turgut Terzi
13
Şükran Duruoz
14
Neriman Erkek
15
Mahmut Kemal Günay
16
Arzu Şensoy
17
Şaziye Balku
18
Tuğçe Ayvaz
19
Nazlı Yaman
20
Hilayda Karakök Kışla


Bu kampanya MPİ'nin 14.01.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-84391 ve 31.07.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-94367 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 05.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 501.471 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 26.08.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 10.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 15.09.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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