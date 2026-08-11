Migros Lipton Kampanyası kapsamında düzenlenen çekilişin sonuçları belli oldu. 501 bin 471 katılımın gerçekleştiği çekilişte Apple iPhone 17 256 GB başta olmak üzere çeşitli elektronik ve ev ürünlerini kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı.

Apple iPhone 17 256 GB Asil Talihlisi:

Seval Kapıkıran

Sage BGR200 The Adjusta Grill Izgara ve Tost Makinesi Asil Talihlileri:

Ad Soyad Filiz Acar Emine Kızıltas Rümeysa Barışık Eren Gökoglan Cihan Koç Selma Güler Ercan Onat Ferdi Çakar Burcu Gurbuzdal Sibel Çölkesen



Ninja CRISPi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi - Stone Asil Talihlileri:

Ad Soyad Lubna Mohsin Ramazan Nayırlı Ahmet Cingöz Hüseyin Özdoğdu Dilek Kutlu Metin Demir Marcia Lewis Nurgul Küçük Sezaı Turkdönmez Tuğba Özsaraç

Karaca Robotea Akıllı Çaycı Asil Talihlileri:

Ad Soyad Şehir Serpil Ahrazoğlu Hatay Sinem Ezgi Köse Sıla Atmaca Esabil Boran Dilek Ğöçer İsa Küçükkırlı Vasılıı Chernoskulov Tarkan Ayhan Muhammet Furkan Kamalak Emine Bakoğlu Rahel Sullam Ayşe Tuncel Hülya Tank Fahrettin Manas Murat Öztürk

Quencher H2.O FlowState™ Tumbler Pipetli Termos 0,80 LT Asil Talihlileri:

Ad Soyad Şehir Abdukader Kahwati Emre Guler Öznur Esen Konik Yeliz Solmaz Levent Mercan Hakan Karakoç Rıdvan Türkoğlu Munise Işık Süheyla Göksu İstanbul Gokhan Çetintas Kübilay Öztürk Alev Sera Kaymaz Fatma Ozcan Seda Tepekule Şükrü Kaderoğlu Umut Tunçer Süleyman Akyüz Kocaeli Ferhat Göksu Niyazi Turan Kadriye Esen

Apple iPhone 17 256 GB Yedek Talihlisi Sezaittin Koç / İstanbul Sage BGR200 The Adjusta Grill Izgara ve Tost Makinesi Yedek Talihlileri Sıra No Ad Soyad Şehir 1 Aysu Sıngın 2 Özgür Özalp 3 Barış Çokmar 4 Mert Atan 5 Zafer Cindemir 6 İpek Mercan 7 Hıvziye Gülbahçe 8 Gamze Balcı İzmir 9 Nükhet Çetin 10 Valtraut Sybille Gençer Ninja CRISPi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi - Stone Yedek Talihlileri Sıra No Ad Soyad 1 Dilek Meram 2 Cennet Kardiş 3 Cem Tanyeri 4 Berrin Barut 5 Duygu Çayıriçi 6 Nevruz Tokcan 7 Nurefşan Kemancı 8 Ayşe Yılmaz 9 Muhammed İrfan Aydıç 10 Dilan Yıldırım Karaca Robotea Akıllı Çaycı Yedek Talihlileri Sıra No Ad Soyad Şehir 1 Fatma Nur Kazancıoğlu 2 Kemal Erdem 3 Timuçin Kılıç 4 Merve Düzgüngün 5 Filiz Ergun 6 Gülsüm Alyamaç İzmir 7 Nazlı Pekmezci 8 Esra Aslantaş 9 Lale Töre 10 Kadir Oge 11 Serkan Kaya 12 Vıldan Ertugrul 13 Işılsu Türksoy 14 Yasemin Kızılburun 15 Mustafa Bilgili Quencher H2.O FlowState™ Tumbler Pipetli Termos 0,80 LT Yedek Talihlileri Sıra No Ad Soyad 1 Tunc Ercıl 2 Doğa Selin Geçer 3 Seçkın Savran 4 İclal Gök 5 Meryem Uraybaş 6 Işılay Eroğlu 7 Gizem Arkın 8 Esra İzgördü 9 Alp Zeybek 10 İbrahim Tırık 11 Mustafa Altunok 12 Turgut Terzi 13 Şükran Duruoz 14 Neriman Erkek 15 Mahmut Kemal Günay 16 Arzu Şensoy 17 Şaziye Balku 18 Tuğçe Ayvaz 19 Nazlı Yaman 20 Hilayda Karakök Kışla



Bu kampanya MPİ'nin 14.01.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-84391 ve 31.07.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-94367 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 05.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 501.471 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 26.08.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 10.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 15.09.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN