Migros Lipton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler
Migros Lipton Kampanyası'nın çekiliş sonuçları belli oldu. Apple iPhone 17 256 GB, Sage BGR200 The Adjusta Grill Izgara ve Tost Makinesi, Ninja CRISPi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi - Stone, Karaca Robotea Akıllı Çaycı ve Quencher H2.O FlowState™ Tumbler Pipetli Termos 0,80 LT kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı.
Migros Lipton Kampanyası kapsamında düzenlenen çekilişin sonuçları belli oldu. 501 bin 471 katılımın gerçekleştiği çekilişte Apple iPhone 17 256 GB başta olmak üzere çeşitli elektronik ve ev ürünlerini kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı.
Apple iPhone 17 256 GB Asil Talihlisi:
Seval Kapıkıran
Sage BGR200 The Adjusta Grill Izgara ve Tost Makinesi Asil Talihlileri:
Ninja CRISPi 4-in-1 Taşınabilir Cam Hazneli Pişirme Sistemi - Stone Asil Talihlileri:
Karaca Robotea Akıllı Çaycı Asil Talihlileri:
Quencher H2.O FlowState™ Tumbler Pipetli Termos 0,80 LT Asil Talihlileri:
Bu kampanya MPİ'nin 14.01.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-84391 ve 31.07.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-94367 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 05.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 501.471 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 26.08.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 10.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 15.09.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
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