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Manisa Salihli'de yolcu otobüsü kamyona çarptı: En az 1 ölü, 7 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsünün aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptığı kazada kamyon şoförü Mehmet Işık hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Manisa Salihli'de yolcu otobüsü kamyona çarptı: En az 1 ölü, 7 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü, aynı yöne giden kamyona çarptı. Kamyon şoförü Mehmet Işık (46) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Manisa'da yolcu otobüsü kamyona çarptı; en az 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. (Fotoğraflar: DHA)Manisa'da yolcu otobüsü kamyona çarptı; en az 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. (Fotoğraflar: DHA)

YOLCU OTOBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI

Kaza, Ankara-İzmir D300 kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kula'dan Salihli'ye giden Ferit Erdoğdu (46) yönetimindeki 38 EP 412 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden Mehmet Işık'ın kullandığı iş makinesi yüklü 54 VD 057 plakalı kamyona arkadan çarptı. Savrulan kamyon, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kamyon şoförü Mehmet Işık hayatını kaybetti.Kamyon şoförü Mehmet Işık hayatını kaybetti.

EN AZ 1 ÖLÜ, 7 YARALI

İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kamyon şoförü Mehmet Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçtaki Özbekistan uyruklu Kamronbek Atajanov, otobüs şoförü Erdoğdu ve otobüsteki 5 yolcu yaralandı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Aynı araçtaki Özbekistan uyruklu Kamronbek Atajanov, otobüs şoförü Erdoğdu ve otobüsteki 5 yolcu yaralandı.Aynı araçtaki Özbekistan uyruklu Kamronbek Atajanov, otobüs şoförü Erdoğdu ve otobüsteki 5 yolcu yaralandı.

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