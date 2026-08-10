İsviçre'de eşini boğduğu için 15 yıl hapis yatmıştı... 10 gün önce Türkiye'ye döndü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü: O anlar kamerada

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 85 yaşındaki İslim Yaprak, yaklaşık 10 gün önce İsviçre'den Türkiye'ye dönerek annesiyle yaşamaya başlayan oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumruklarla darbedildi. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.