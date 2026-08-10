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İsviçre'de eşini boğduğu için 15 yıl hapis yatmıştı... 10 gün önce Türkiye'ye döndü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü: O anlar kamerada

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 85 yaşındaki İslim Yaprak, oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumruklarla darbedildi. Kanlar içinde kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, İsviçre'de eşini boğduğu ve yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldığı belirtilen şüpheli tutuklandı.

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İsviçre'de eşini boğduğu için 15 yıl hapis yatmıştı... 10 gün önce Türkiye'ye döndü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü: O anlar kamerada

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 85 yaşındaki İslim Yaprak, yaklaşık 10 gün önce İsviçre'den Türkiye'ye dönerek annesiyle yaşamaya başlayan oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumruklarla darbedildi. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da darbedilen 85 yaşındaki İslim Yaprak hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraflar: DHA)Şanlıurfa'da darbedilen 85 yaşındaki İslim Yaprak hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraflar: DHA)

85 YAŞINDAKİ ANNESİNİ SOPAYLA DÖVDÜ

Olay, dün sabah saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Türkmenören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İslim Yaprak, oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumruklarla darbedildi.

Video Oynatma İkonu Şanlıurfa'da cani evlat annesini sopayla dövdü

Kanlar içerisinde kalan 85 yaşındaki kadın, komşularının yardımıyla Bozova Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan İslim Yaprak'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşlı kadını darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.Yaşlı kadını darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

10 GÜN ÖNCE TÜRKİYE'YE DÖNMÜŞ

İbrahim Yaprak'ın İsviçre'de eşini boğduğu ve bu olay nedeniyle yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldığı belirtildi. Tahliyesinin ardından yaklaşık 10 gün önce Türkiye'ye gelen Yaprak'ın annesiyle yaşamaya başladığı öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Yaprak, Bozova İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşlı kadına yönelik saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.Yaşlı kadına yönelik saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞİDDET ANI KAMERADA

Öte yandan İbrahim Yaprak'ın annesini sopa ile darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, İbrahim Yaprak'ın elindeki sopayla annesine defalarca vurduğu, aldığı darbelerin ardından yaşlı kadının bitkin düştüğü görüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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İsviçre'de eşini boğduğu için 15 yıl hapis yatmıştı... 10 gün önce Türkiye'ye döndü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü: O anlar kamerada-5 İsviçre'de eşini boğduğu için 15 yıl hapis yatmıştı... 10 gün önce Türkiye'ye döndü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü: O anlar kamerada-6 İsviçre'de eşini boğduğu için 15 yıl hapis yatmıştı... 10 gün önce Türkiye'ye döndü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü: O anlar kamerada-7

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