PHILIPS 5500 series EP5543/80 Tam Otomatik Espresso Makinesi kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu.

Statü İsim Şehir Asil Talihlisi Gizem Çelik Ankara Yedek Talihlisi Mürüvvet Sıla Öncel Aydın

Bu kampanya MPİ'nin 08.06.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-91706 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 04.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 411.626 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 25.08.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 09.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.11.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.