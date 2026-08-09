Esenler'de "kız meselesi" kavgası! 17 yaşındaki gence tekme, yumruk ve baltayla saldırdılar: 7 tutuklama

Esenler'de "kız meselesi" nedeniyle konuşmak için kalabalık grubun yanına giden 17 yaşındaki İ.A., burada saldırıya uğradı. İ.A.'yı tekme ve yumruklarla darbeden gruptaki iki kişinin ise saldırı sırasında balta kullandığı belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınırken, saldırı anları çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Esenler'de kavga: 17 yaşındaki gence baltayla saldırdılar

Esenler'de kız meselesi dehşeti. (Fotoğraflar: DHA) "KIZ MESELESİ" İÇİN GİTTİ, GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI Olay, 7 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki açık otoparkta meydana geldi. Sanal medya platformlarında, "Kalabalık grup, 1 kişiye tekme, tokat ve keserle saldırdı" şeklindeki paylaşımlar üzerine Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede saldırıya uğrayan kişinin 17 yaşındaki İ.A. olduğu belirlendi. İ.A.'nın, "kız meselesi" nedeniyle şüphelilerle konuşmak için olay yerine gittiği ve burada kalabalık grubun saldırısına uğradığı tespit edildi.