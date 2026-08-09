CANLI YAYIN
Geri

Esenler'de "kız meselesi" kavgası! 17 yaşındaki gence tekme, yumruk ve baltayla saldırdılar: 7 tutuklama

Esenler'de 17 yaşındaki İ.A., "kız meselesi" nedeniyle konuşmak için gittiği açık otoparkta kalabalık grubun saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla darbedilen İ.A.'ya gruptaki iki şüphelinin baltayla da saldırdığı belirlenirken, olayla bağlantılı 7 kişi tutuklandı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Esenler'de "kız meselesi" kavgası! 17 yaşındaki gence tekme, yumruk ve baltayla saldırdılar: 7 tutuklama

Esenler'de "kız meselesi" nedeniyle konuşmak için kalabalık grubun yanına giden 17 yaşındaki İ.A., burada saldırıya uğradı. İ.A.'yı tekme ve yumruklarla darbeden gruptaki iki kişinin ise saldırı sırasında balta kullandığı belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınırken, saldırı anları çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Video Oynatma İkonu Esenler'de kavga: 17 yaşındaki gence baltayla saldırdılar

Esenler'de kız meselesi dehşeti. (Fotoğraflar: DHA)Esenler'de kız meselesi dehşeti. (Fotoğraflar: DHA)

"KIZ MESELESİ" İÇİN GİTTİ, GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI

Olay, 7 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki açık otoparkta meydana geldi. Sanal medya platformlarında, "Kalabalık grup, 1 kişiye tekme, tokat ve keserle saldırdı" şeklindeki paylaşımlar üzerine Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede saldırıya uğrayan kişinin 17 yaşındaki İ.A. olduğu belirlendi. İ.A.'nın, "kız meselesi" nedeniyle şüphelilerle konuşmak için olay yerine gittiği ve burada kalabalık grubun saldırısına uğradığı tespit edildi.

7 şüpheli gözaltına alındı.7 şüpheli gözaltına alındı.

BALTA VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Siber ve saha devriyelerinin çalışmaları sonucunda, şüphelilerin İ.A.'yı tekme ve yumruklarla darbettiği belirlendi. Gruptaki Ö.B. (16) ile S.D.'nin (18) ise saldırı sırasında balta kullandığı tespit edildi.

Baltalı saldırı kamerada.Baltalı saldırı kamerada.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu S.D. (18), R.E. (20), İ.T. (16), E.Ö. (20), K.A. (20), Y.A. (20) ve Ö.B. (16) gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esenler'de "kız meselesi" kavgası! 17 yaşındaki gence tekme, yumruk ve baltayla saldırdılar: 7 tutuklama-5

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan İ.A.'ya yönelik saldırı anı, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kalabalık grubun İ.A.'ya saldırdığı anlar yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esenler'de "kız meselesi" kavgası! 17 yaşındaki gence tekme, yumruk ve baltayla saldırdılar: 7 tutuklama-7 Esenler'de "kız meselesi" kavgası! 17 yaşındaki gence tekme, yumruk ve baltayla saldırdılar: 7 tutuklama-8 Esenler'de "kız meselesi" kavgası! 17 yaşındaki gence tekme, yumruk ve baltayla saldırdılar: 7 tutuklama-9
100 yaşına kadar yaşamanın sırrı ne? Kritik 5 alışkanlık
SONRAKİ HABER

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı!

 Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle 9-10 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı
ÖNCEKİ HABER

Bugün ve yarın denize girişlere yasak getirildi
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler