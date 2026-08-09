Esenler'de "kız meselesi" kavgası! 17 yaşındaki gence tekme, yumruk ve baltayla saldırdılar: 7 tutuklama
Esenler'de 17 yaşındaki İ.A., "kız meselesi" nedeniyle konuşmak için gittiği açık otoparkta kalabalık grubun saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla darbedilen İ.A.'ya gruptaki iki şüphelinin baltayla da saldırdığı belirlenirken, olayla bağlantılı 7 kişi tutuklandı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenler'de "kız meselesi" nedeniyle konuşmak için kalabalık grubun yanına giden 17 yaşındaki İ.A., burada saldırıya uğradı. İ.A.'yı tekme ve yumruklarla darbeden gruptaki iki kişinin ise saldırı sırasında balta kullandığı belirlendi.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınırken, saldırı anları çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Esenler'de kavga: 17 yaşındaki gence baltayla saldırdılar
"KIZ MESELESİ" İÇİN GİTTİ, GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI
Olay, 7 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki açık otoparkta meydana geldi. Sanal medya platformlarında, "Kalabalık grup, 1 kişiye tekme, tokat ve keserle saldırdı" şeklindeki paylaşımlar üzerine Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemede saldırıya uğrayan kişinin 17 yaşındaki İ.A. olduğu belirlendi. İ.A.'nın, "kız meselesi" nedeniyle şüphelilerle konuşmak için olay yerine gittiği ve burada kalabalık grubun saldırısına uğradığı tespit edildi.
BALTA VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR
Siber ve saha devriyelerinin çalışmaları sonucunda, şüphelilerin İ.A.'yı tekme ve yumruklarla darbettiği belirlendi. Gruptaki Ö.B. (16) ile S.D.'nin (18) ise saldırı sırasında balta kullandığı tespit edildi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu S.D. (18), R.E. (20), İ.T. (16), E.Ö. (20), K.A. (20), Y.A. (20) ve Ö.B. (16) gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan İ.A.'ya yönelik saldırı anı, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kalabalık grubun İ.A.'ya saldırdığı anlar yer aldı.
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