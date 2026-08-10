"KONYA TARİHİNE IŞIK TUTACAK İŞLER ORTAYA ÇIKIYOR" İlk defa bütüncül bir şekilde Konya'nın dış surlarına ulaşmış olduklarını aktaran Başkan Altay, şöyle devam etti: "Eskiden bazı kazılarda küçük parçalar bulunuyor ve onlar korunuyordu ama şu anda Sahib Ata ile Sırçalı arasında ortaya çıkan bulgular Konya tarihine ve Selçuklu tarihine geçecek nitelikte. İnşallah tamamlandığında Selçuklu surlarının ortaya çıktığına, Larende Kapısı'nın tekrar ortaya çıktığına da şahitlik etmiş olacağız. Büyük bir emek var. Kaza alanında çalışan herkese çok teşekkür ediyoruz. Müze Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Baştan beri sürecin yürütülmesinde çok büyük bir katkı sağladılar.

Tamamlandığında Sahib Ata Medresesi, Larende Kapısı ve Sırçalı Medrese bir aks olarak, Konya tarihine geçecek bir iş olarak ortaya çıkmış oluyor. Suriçi diye tabir ettiğimiz alanda Darülmülk Projesi kapsamında bir taraftan restorasyon çalışmaları, bir taraftan kamulaştırma, bir taraftan da rekonstrüksiyon çalışmaları yürütüyoruz. Aslında ifade ettiğimiz şey puzzle'ın parçalarını tek tek koyuyoruz ve Konya tarihine ışık tutacak işler ortaya çıkıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."