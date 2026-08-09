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Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle 9-10 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle 9-10 Ağustos'ta denize girişlere yasak getirildi.

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Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle 9-10 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı

Zonguldak'ta elverişsiz şartlar nedeniyle bugün ve yarın denize girişlere yasak getirildi.

Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle 9-10 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı-1

ZONGULDAK VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla 9 ve 10 Ağustos'ta denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından yasağa riayet etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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