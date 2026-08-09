Zonguldak'ta elverişsiz şartlar nedeniyle bugün ve yarın denize girişlere yasak getirildi.

ZONGULDAK VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla 9 ve 10 Ağustos'ta denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından yasağa riayet etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.