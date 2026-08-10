100 yaşına kadar yaşamanın sırrı ne? Kritik 5 alışkanlık

Kardiyovasküler kondisyonu geliştirmek için koşu gibi kardiyo egzersizlerinin yanı sıra bisiklet ve ağırlık çalışmaları gibi direnç egzersizlerinin de programa dahil edilmesi öneriliyor.

Uzun ömür açısından dikkat çekilen bir diğer ölçüm ise kalp atış hızı değişkenliği (HRV).

Ağız ve diş sağlığının genel sağlık açısından da önem taşıdığı belirtiliyor.

4. DİŞLERİNİZİ FIRÇALARKEN TEK AYAK ÜZERİNDE DURUN

Denge de sağlıklı yaşlanmanın önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Dr. Nieland, diş fırçalama gibi her gün yapılan bir aktivitenin denge çalışmasına dönüştürülebileceğini belirtiyor. Bunun için güvenli bir ortamda kısa süreliğine tek ayak üzerinde durmak öneriliyor.

2022'de yayımlanan bir araştırmada, orta ve ileri yaştaki kişilerin 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durabilme becerisi incelendi. Çalışmada bu testi tamamlayamamanın takip eden yıllardaki ölüm riskiyle ilişkili olduğu bildirildi.

Ancak bu tür testlerin tek başına bir kişinin yaşam süresini belirlemediği ve sonuçların genel sağlık durumu ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalı.