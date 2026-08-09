Gaziantep'te 5 yıllık tarla husumeti kanlı bitti: Kadın kılığına giren saldırgan emekli polise cami önünde kurşun yağdırdı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaklaşık 5 yıldır devam eden tarla husumeti silahlı saldırıyla sonuçlandı. İddiaya göre İlhan T., 68 yaşındaki emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'ya saldırmak için siyah çarşaf giyerek kadın kılığına girdi. Cuma namazı için İbni Sina Camii'ne giden Koyuncu'yu takip eden şüpheli, cami önünde iki tabancayla peş peşe ateş açtı.

Saldırıda 7 el ateş edilirken, 3 kurşunun isabet ettiği Koyuncu ağır yaralandı. Saldırının ardından çarşafla ticari taksiye binen şüphelinin kaçışı ve polis tarafından yakalanması araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadın kılığına girip emekli polisi vuran şüphelinin yakalanma anı kamerada