Gaziantep'te 5 yıllık tarla husumeti kanlı bitti: Kadın kılığına giren saldırgan emekli polise cami önünde kurşun yağdırdı
Gaziantep'te yaklaşık 5 yıldır süren tarla husumeti silahlı saldırıyla sonuçlandı. Emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'ya kadın kılığına girerek saldıran İlhan T., 7 el ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Koyuncu ağır yaralanırken, çarşafla ticari taksiye binerek kaçan şüphelinin yakalanma anları araç içi kameraya yansıdı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaklaşık 5 yıldır devam eden tarla husumeti silahlı saldırıyla sonuçlandı. İddiaya göre İlhan T., 68 yaşındaki emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'ya saldırmak için siyah çarşaf giyerek kadın kılığına girdi. Cuma namazı için İbni Sina Camii'ne giden Koyuncu'yu takip eden şüpheli, cami önünde iki tabancayla peş peşe ateş açtı.
Saldırıda 7 el ateş edilirken, 3 kurşunun isabet ettiği Koyuncu ağır yaralandı. Saldırının ardından çarşafla ticari taksiye binen şüphelinin kaçışı ve polis tarafından yakalanması araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.Kadın kılığına girip emekli polisi vuran şüphelinin yakalanma anı kamerada
KADIN KILIĞINA GİRİP CAMİ ÖNÜNDE PUSU KURDU
Olay, 7 Ağustos'ta Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi 85079 Nolu Cadde üzerindeki İbni Sina Camii önünde meydana geldi.
İddiaya göre, tarla meselesi nedeniyle yaklaşık 5 yıldır Ökkeş Koyuncu ile husumetli olan İlhan T., saldırı için siyah çarşaf giyerek kadın kılığına girdi.
Cuma namazı için camiye giden Koyuncu'yu takip eden şüpheli, cami önünde harekete geçti.
7 EL ATEŞ ETTİ, 3 KURŞUN İSABET ETTİ
İlhan T., üzerinde bulunan iki tabancayı çıkararak Koyuncu'ya peş peşe ateş etti. Saldırıda toplam 7 el ateş edilirken, 3 kurşunun isabet ettiği emekli polis memuru ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Koyuncu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Koyuncu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
ÇARŞAFLA TAKSİYE BİNDİ, KAÇIŞI KAMERADA
Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan İlhan T., üzerindeki çarşafla ticari taksiye bindi.
Şüphelinin taksiyle bir süre ilerledikten sonra çarşafını çıkardığı ve daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde çarşaflı şüphelinin taksiye binmesi, yolculuk sırasında üzerindeki çarşafı çıkarması ve bir süre sonra polis ekiplerince yakalanması yer aldı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Silahlı saldırının ardından çarşafla ticari taksiye binerek kaçmaya çalışan İlhan T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ŞAHIS, SALDIRIYI KADIN KILIĞINDA DÜZENLEMİŞ"
Ökkeş Koyuncu'nun kızı Pınar Güneş, babasının uğradığı saldırının yaklaşık 5 yıl önce yaşanan tarla meselesine dayandığını söyledi.
Güneş, "Olay 5 yıl önce yaşanan tarla meselesine dayanıyor. Babamın tarla konusundaki haklılığı ise mahkeme tarafından ispatlandı. Buna rağmen tarlayı hiçbir şekilde istemedi ve karşı tarafla görüşmedi. Bizlerde aynı şekilde hiçbir görüşme yapmadık. Karşı taraftaki insanları sima olarak bile tanımıyoruz. Bu 5 yıl içerisinde karşı taraf kendi kendine neye kinlendi, neyi bu kadar kendine yediremedi. Hiçbir şekilde bunları bilmiyoruz. Babam dün namaza giderken, öğle saatinde evinin önünde karşı taraftaki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Şahıs, saldırıyı siyah çarşaf giyerek kadın kılığında gelerek düzenlemiş. Şuanda babam yoğun bakımda ve hayati tehlikesi devam ediyor. Bizler karşı tarafla muhatap olup karşı karşıya gelmek istemiyoruz" dedi.
"DEVLETİN ARKAMIZDA OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORUZ"
Babasının emekli polis memuru olduğunu belirten Güneş, adalet çağrısında bulundu.
Güneş, "Biz hakkımızın adalet tarafından verilmesini istiyoruz. Babam bizlere hiçbir zaman şiddet önermedi. Kimseyle dövüşmemizi veya şiddete başvurmamızı asla önermedi. Bir olay olduğunda babam emekli polis memurudur, devletin her daim arkamızda olduğunu bize söyledi. Bizde devletin arkamızda olduğunu bilmek istiyoruz" diye konuştu.
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