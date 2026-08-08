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Bahçelievler’de minibüs şoförüne silahlı saldırı

İstanbul Bahçelievler’de trafikte bekleyen bir minibüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Bahçelievler’de minibüs şoförüne silahlı saldırı

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde trafikte duran minibüsün yanına yaklaşan şüpheli, aracın kapısını açarak şoföre silahla ateş etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI
Silahlı saldırıda yaralanan minibüs şoförüne sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı şoför daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN ARANIYOR
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Bahçelievler’de minibüs şoförüne silahlı saldırı-2 Bahçelievler’de minibüs şoförüne silahlı saldırı-3 Bahçelievler’de minibüs şoförüne silahlı saldırı-4
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