Kedinizin çıkardığı her miyavlama sesinin arkasında aslında tonlamasına, süresine ve frekansına göre değişen spesifik bir mesaj yatar. Sabahın erken saatlerinde kapınızda çınlayan tiz bir sestem, gözlerinizin içine bakarak uzatılan kısık sesli bir melodik miyavlamaya kadar her frekans ayrı bir istek veya duygu durumuna işaret eder. Kedilerin bu sesli şifrelerini doğru okumak, hem dostunuzla aranızdaki bağı güçlendirir hem de olası sağlık veya stres kaynaklı sorunları erkenden fark etmenize olanak tanır.

Kedilerin çıkardığı miyavlama sesleri, tonuna ve süresine göre farklı anlamlar taşıyabiliyor. (Görsel: Takvim foto arşivi)

KISA VE TEKLİ MİYAVLAMA: "SELAM, BURADAYIM!"

Kediniz yanınızdan geçerken veya odalardan birine girdiğinizde kısa, net ve yüksek olmayan bir "miyav" sesi çıkarıyorsa bu, kedice bir "Merhaba" demektir. Bu ses genellikle bir talep içermez sadece varlığınızı hissettiğini, sizi gördüğüne memnun olduğunu ve ortamdaki dostça iletişimi onayladığını gösteren samimi bir selamlaşma tonudur.

Yetişkin kediler, miyavlamayı özellikle insanlarla iletişim kurarken yoğun biçimde kullanıyor.

UZUN VE MELODİK MİYAVLAMA: BİR ŞEYLER İSTİYORUM

Eğer ses tonu yumuşak, bir melodiyi andırır şekilde uzatılıyorsa kediniz sizden somut bir talepte bulunuyor demektir. Genellikle mama kabının yanında, kapı önlerinde veya sevdiği bir oyuncağın yakınında duyulan bu ritmik miyavlama türü; "Acıktım", "Dışarı/içeri çıkmak istiyorum" veya "Benimle ilgilen" mesajı taşır.

Uzun ve melodik miyavlamalar, kedinin mama, ilgi veya erişim gibi bir ihtiyacını ifade edebilir.

TİZ, İNCE VE PEŞ PEŞE MİYAVLAMA: "ACİL DİKKAT ET!"

Kedinizin sesi her zamankinden daha tiz, keskin ve durmaksızın tekrarlanan bir hal aldıysa bu bir ısrar ve aciliyet göstergesidir. Genellikle mama saati geciktiğinde, kum kabı kirlendiğinde veya kapalı kalan bir kapının arkasında kaldığında bu tona başvururlar. Bu durum, sabrının tükenmeye başladığının ve doğrudan müdahale beklediğinin belirgin bir işaretidir.

Kedinizin alışılmışın dışındaki ses değişiklikleri stres, ağrı veya başka bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

ALÇAK SESLİ, MIRILDANMAYLA KARIŞIK MİYAVLAMA: SEVGİ VE HUZUR ARAYIŞI

Bazen kedinizin çıkardığı miyavlama sesi bir purr (mırlama) sesiyle birleşir. Genellikle kucağınıza çıktığında veya kendisini sevdirirken çıkardığı bu boğuk ve sıcak ses, kedinizin mevcut durumdan son derece memnun olduğunu ve sizinle kurduğu duygusal yakınlıktan keyif aldığını ifade eder.

Özellikle yaşlı kedilerde geceleri başlayan aşırı seslenmelerin altında farklı sağlık sorunları yatabilir.

DERİN VE BOĞUK MİYAVLAMA: STRES, AĞRI VEYA YAŞLILIK SİNYALİ

Her zamankinden farklı, rutin dışı, derin ve hoşa gitmeyen bir tonla uzatılan miyavlamalar ise ciddiye alınması gereken durumlardır. Kediler fiziksel bir rahatsızlık, ağrı, bölgesel stres veya kafa karışıklığı yaşadıklarında bu tür boğuk sesler çıkarırlar. Özellikle yaşlı kedilerde gece vakti sebepsizce başlayan bu tarz miyavlamalar bilişsel bozuklukların veya işitme kaybının habercisi olabileceğinden bir veteriner hekim kontrolü gerektirebilir.

Kaynaklar:

Cornell University College of Veterinary Medicine – Feline Behavior and Communication Studies

ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) – Understanding Cat Vocalizations and Behavior

International Cat Care (iCatCare) – How Cats Communicate with Humans through Vocalisation