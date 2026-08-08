Afyon’da otobüs ile kamyon çarpıştı: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsüne arkadan çarpan kamyon kontrolden çıkarak alt yola savruldu. Feci kazada kamyon şoförü hayatını kaybederken, otobüsteki 15 kişi yaralandı; bölgeye çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi yakınlarında meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan yolcu otobüsüne, aynı yönde ilerleyen kamyon arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon yoldan savrularak yol seviyesinin altında bulunan alt yola düştü. Yolcu otobüsünde ise çarpmanın şiddetiyle bazı camlar kırıldı.
KAMYON ALT YOLA SAVRULDU
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde ağır yaralanan kamyon sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 15 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
OTOBÜSTE PANİK: CAMLAR ÇARPMANIN ETKİSİYLE KIRILDI
Yolcu otobüsünde bulunan kişiler çarpışmanın ardından büyük panik yaşadı. Kazanın etkisiyle otobüsün camlarının kırıldığı, araçtaki yolculardan bazılarının çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.
Sağlık ekipleri otobüsteki yaralılara olay yerinde müdahale ederken, durumu değerlendirilerek hastaneye sevk edilmesi gereken yolcular ambulanslara alındı.
KAZA BÖLGESİNDE ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANDI
Güvenlik ekipleri kazanın yaşandığı noktada yeni bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede önlem aldı.
Karayolunda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, araçların kaldırılması ve yolun tamamen trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
Kazanın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor.