Zehir tacirlerine geçit yok! Sakarya'da 3 şüpheli tutuklandı

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti ve imalatı yapan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

KÖK KENEVİR VE KUBAR ESRAR BULUNDU

Hendek ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde S.A.'nın arazisinde 36 kök kenevir ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Akyazı ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde S.A.'ya ait ikamet ve eklentilerde yapılan aramada ise 110 kök kenevir ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Karasu ilçesi Kuyumculu Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda fotokapanla yapılan teknik takipte ise Ş.B.'nin yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

Sakarya'daki uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama. (Fotoğraflar: DHA)

3 TUTUKLAMA

Ormanlık alan ile şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 80 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca, 8 adet 7.65 çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., Ş.B. ve S.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.