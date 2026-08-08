Çanakkale’de çay borcu dehşeti: Yaşlı adamın 3 yeri kırıldı

Olay, 7 Ağustos'ta Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyünde meydana geldi. İşçi emeklisi Cemil Erbatur'un köy kahvesinde içtiği çayların ücretini emekli maaşını aldıktan sonra toplu şekilde ödediği belirtildi.

İddiaya göre Erbatur ile kahve sahibinin oğlu Talha P. arasında biriken 150 bardak çayın toplam 2 bin 250 lirayı bulan borcu nedeniyle tartışma çıktı.

Erbatur'un borcunu ay sonunda ödeyeceğini söylemesinin ardından gece geç saatlerde kahveden ayrıldığı öğrenildi.

150 BARDAK ÇAY BORCU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre alkol ve uyuşturucunun etkisinde olduğu ileri sürülen Talha P., kahveden ayrılan 70 yaşındaki Erbatur'un peşinden gitti.

Erbatur evine girmek üzereyken arkasından saldırıya uğradı. Talha P.'nin yaşlı adama yumruklarla saldırdığı, Erbatur'un aldığı darbeler sonucu kanlar içinde yere yığılarak bayıldığı öne sürüldü.

Şüpheli ise saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

İNLEME SESLERİNİ DUYAN EŞİ KAPIYI AÇINCA ŞOKE OLDU

Gece saatlerinde dışarıdan gelen inleme seslerini duyan Cemil Erbatur'un eşi Candan Erbatur kapıyı açtığında eşini kanlar içerisinde yerde buldu.

Candan Erbatur'un ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cemil Erbatur, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde Erbatur'un kalçasında, bacağında ve sol kolunda kırıklar bulunduğu tespit edildi.

SALDIRGANI ELE VEREN DETAY: BİLEKLİK

Sabah'ın haberine göre jandarma ekipleri saldırganın kimliğini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı.

Ekiplerin yerde bulduğu bir bileklik soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Yapılan araştırmada bilekliğin Talha P.'ye ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüpheliyi sabaha karşı gözaltına aldı.

BİLEKLİK İZİ CEZAEVİNE GÖTÜRDÜ

Gözaltına alınan Talha P.'nin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Talha P., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN