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Unilever Rossmann çekiliş sonuçları açıklandı: PS5 ve Apple Watch SE 3 kazananlar belli oldu

03.08.2026 tarihinde yapılan Unilever Rossmann kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! 5.778 kişinin katıldığı çekilişte kazananlar belli oldu. Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu ve Apple Watch SE 3 kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi ve detaylar haberimizde...

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Unilever Rossmann çekiliş sonuçları açıklandı: PS5 ve Apple Watch SE 3 kazananlar belli oldu

03.08.2026 tarihinde yapılan Unilever Rossmann kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu ve Apple Watch SE 3 40 mm kazanan asil ve yedek talihliler:

Hediye
Asil Talihli
Şehir
Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu
Mine İlgar
Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu
Hasan Gözükara
Apple Watch SE 3 40 mm
Gaye Gürsoy
İzmir
Apple Watch SE 3 40 mm
Nükhet Gürer Şenol
İzmir
Apple Watch SE 3 40 mm
Sedanur Gök
Hediye
Yedek Sırası
Yedek Talihli
Şehir
Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu
1
Hakan Altuntop
İstanbul
Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu
2
Yunus Er
Yalova
Apple Watch SE 3 40 mm
1
Gül Kader
Apple Watch SE 3 40 mm
2
Emrecan Kayar
Apple Watch SE 3 40 mm
3
Nedim Katıkcı

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 03.06.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-91371 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 03.08.2026 tarihinde yapılan çekilişe 5.778 katılım sağlanmıştır. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 22.08.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 6.09.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri, iletişim bilgileri ve fiş/fatura görseli ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendilerinden istenen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.

Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.09.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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