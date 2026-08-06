Çanakkale'de ilaçlama faciası: Küçük çocuk hayatını kaybetti
Çanakkale’de bir evde yapılan böcek ilaçlamasının ardından anne ile 9 yaşındaki oğlu zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yusuf Talha Çanlı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, annesi Sevda Çanlı’nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ev sahibi ile ilaçlama firmasının görevlisi gözaltına alındı.
Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Uğur Çanlı, dün akşam evine geldiğinde eşi Sevda Çanlı ile 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha Çanlı'yı baygın halde buldu.
Çanlı, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürdü.
ZEHİRLENME DETAYI KAN DONDURDU
Sevda ve Yusuf Talha Çanlı, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Hastanede yapılan ilk kontrollerde anne ve çocukta zehirlenme bulgularına rastlandı. Zehirlenmenin, dairede yapılan böcek ilaçlamasından kaynaklanmış olabileceği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.
YUSUF TALHA HAYATINI KAYBETTİ
Durumu ağırlaşan Yusuf Talha'nın hava ambulansıyla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.
9 yaşındaki Yusuf Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
FİRMA GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili ilaçlama firmasının görevlisi gözaltına alındı. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.
MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİNDE DÜNYAYA GELEN İLK BEBEKTİ
Çanakkale'de dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen Yusuf Talha Çanlı'nın hayatını kaybetmesinin ardından acı bir detay ortaya çıktı.
Yusuf Talha'nın, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu belirtildi.
Polikliniğin hizmete girmesinden bir gün sonra, 22 Ekim 2017'de Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Serkan Satılmış Ertuğrul tarafından gerçekleştirilen sezaryen doğumda 2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe, Sevda ve Uğur Çanlı çifti Yusuf Talha adını verdi.
Baba Uğur Çanlı, o dönem yaptığı açıklamada, kendisinin tedavisini ve ameliyatını gerçekleştiren, baba olmasını sağlayan hastane Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez'in ismini oğluna verdiğini söylemişti.
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