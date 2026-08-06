Çanakkale'de ilaçlama faciası: Küçük çocuk hayatını kaybetti

Soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili ilaçlama firmasının görevlisi gözaltına alındı. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİNDE DÜNYAYA GELEN İLK BEBEKTİ

Çanakkale'de dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen Yusuf Talha Çanlı'nın hayatını kaybetmesinin ardından acı bir detay ortaya çıktı.

Yusuf Talha'nın, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu belirtildi.

Polikliniğin hizmete girmesinden bir gün sonra, 22 Ekim 2017'de Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Serkan Satılmış Ertuğrul tarafından gerçekleştirilen sezaryen doğumda 2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe, Sevda ve Uğur Çanlı çifti Yusuf Talha adını verdi.

Baba Uğur Çanlı, o dönem yaptığı açıklamada, kendisinin tedavisini ve ameliyatını gerçekleştiren, baba olmasını sağlayan hastane Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez'in ismini oğluna verdiğini söylemişti.

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