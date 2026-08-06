Yangındaki çocukları kurtarmak isterken canından oldu: Kastamonu'daki dehşetin altından insanlık dramı çıktı

Güneşler köyünü ayağa kaldıran yangını gören ve orman yangını çıktığını düşünerek yardıma koşan köylüler, S.T.'nin evi kasten yaktığını görünce şahsa engel olmak istedi. Bu sırada evde 10-11 yaşlarında çocukların bulunduğunu fark eden Yakup Açıkgöz, alevlerin arasına dalarak çocukları tahliye etmek için hamle yaptı. Ancak gözü dönen S.T., "Yansın, çoluk çocuk kimse yaklaşmasın, vururum" diyerek vicdani yardım talebinde bulunan köylülere rastgele ateş açmaya başladı.

CANİ SALDIRGAN JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ev ve T.Ö.'ye ait bir araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar Çatalzeytin Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet saçan şüpheli S.T. ise jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.