Yangındaki çocukları kurtarmak isterken canından oldu: Kastamonu'daki dehşetin altından insanlık dramı çıktı
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneşler köyünde, komşusu S.T.'nin park kavgası yüzünden evini ateşe verdiğini görüp yanan bina içindeki 10-11 yaşlarındaki çocukları kurtarmak için harekete geçen Yakup Açıkgöz, kundakçı S.T.'nin silahla açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayda 4 kişi de yaralanırken, saldırgan jandarma tarafından gözaltına alındı.
Güneşler köyünü ayağa kaldıran yangını gören ve orman yangını çıktığını düşünerek yardıma koşan köylüler, S.T.'nin evi kasten yaktığını görünce şahsa engel olmak istedi. Bu sırada evde 10-11 yaşlarında çocukların bulunduğunu fark eden Yakup Açıkgöz, alevlerin arasına dalarak çocukları tahliye etmek için hamle yaptı. Ancak gözü dönen S.T., "Yansın, çoluk çocuk kimse yaklaşmasın, vururum" diyerek vicdani yardım talebinde bulunan köylülere rastgele ateş açmaya başladı.
CANİ SALDIRGAN JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ev ve T.Ö.'ye ait bir araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar Çatalzeytin Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet saçan şüpheli S.T. ise jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
"BU BASİT BİR KAVGA DEĞİL, MASUM BİR İNSANIN KATLEDİLMESİDİR"
Olayın ardından konuşan katledilen Yakup Açıkgöz'ün yeğeni Çağrı Açıkgöz, yaşananların basına yansıdığı gibi basit bir tartışmadan ibaret olmadığını vurguladı. Amcasının tek amacının içerideki masum çocukları kurtarmak olduğunu belirten Açıkgöz, "Amcam Yakup Açıkgöz şahsın husumetlisi değildir. Dumanları görünce yangın var diyerek yardıma inmiştir. İçerideki 10-11 yaşındaki çocukları kurtarmak isterken bu cani 'yaklaşanı vururum' diyerek rastgele ateş açmıştır. Bu menfur olay basit bir kavga değil, tamamen kasten yapılmış, masum bir insanın hayatını hiçe sayan bir saldırıdır" diyerek tepkisini dile getirdi.