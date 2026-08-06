Küçükçekmece'de, sokakta oynayan ve yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Metrelerce sürüklenerek ağır yaralan çocuğun hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK MOTOSİKLETİN ÇARPMASIYLA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Olay, 4 Ağustos Salı günü saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Furkan T.'ye sokak üzerinden hızla gelen motosiklet çarptı. Motosikletin çarpmasıyla metrelerce yere sürüklenen 5 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

BEYİN KANAMASI GEÇİREN ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşarak beyin kanaması geçiren çocuğun hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Motosikletin çarpmasıyla metrelerce yere sürüklenen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. (Fotoğraflar: İHA)

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olay anı ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinden karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Furkan T.'nin karşıdan gelen motosikleti gördüğünde koşmaya başladığı, motosikletin ise 5 yaşındaki Furkan T.'ye hızla çarptığı anlar yer alıyor.



"MOTOSİKLET ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE VURUYOR VE ÇOCUĞU 4-5 METRE İLERİ FIRLATIYOR"

Kaza hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Salih Şahin, "Sokakta ikamet ediyoruz. Burası çok işlek bir sokak aslında, sokak demeye şahit ister burası cadde üzeri bir konumda. Olay dün akşam saatlerinde oldu. Aşağı sokaktan motor dönüyordu. Furkan kardeşimiz araç arasında karşıya geçmek isterken kaza oldu. Motor yavaş geçseydi bu kaza meydana gelmeyecekti. Yazık yani 4-5 yaşlarında komşumuzun çocuğu yani. Buradan geliyor motosiklet çok ciddi şekilde vuruyor ve çocuğu 4-5 metre ileri fırlatıyor. Çocuğumuz şu an çok sıkıntılı bir durumda. İyi haberlerini bekliyoruz. Bu sokakta birkaç defa daha kaza oldu. Bunları da biz ilettik ama buraya da bir kasis yapılmasını istedik. Belediye ve muhtarımıza başvurduk. Şuraya bir kasis yapılarak bu kazaların önüne geçmek istiyoruz. Canımız çok yandı. Artık kimsenin de canının yanmasını istemiyoruz. Bizim de çocuğumuz var ama sokağa çıkaramıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var." dedi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

"BEYİN KANAMASI TESPİT EDİLMİŞ"

Çocuğun son durumu hakkında bilgi veren Salih Şahin, "Çocuk şu anda yoğun bakımda. Doktorumuz 48 saate ihtiyacımız var dedi. Şu anda beyin kanaması tespit edilmiş. Bunun ilerlememesi için dua ediyoruz. İnşallah iyileşecek. Dualarımız onunla. Bir an önce doktorumuzdan iyi haberi bekliyoruz. Bizim istediğimiz tek şeyimiz bu sokağın kasislendirilmesi ve yavaş geçilmesi. İnsanlar dahi burada sıkıntı yaşıyor, araçlar çok kaza yapıyor. Her kazada canımız yanıyor. Burası bir sokak ama caddeden çok daha işlek." diye konuştu.