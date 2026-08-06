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1.800 yıllık tarihe sahip! Aspendos'ta şifa heykeli bulundu

Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda sağlık tanrısı Asklepios ile iyileşmenin simgesi Telesphoros'u birlikte betimleyen yaklaşık 1.800 yıllık, 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı. Keşif, Roma Dönemi'nde Aspendos'taki sağlık ve şifa kültüne ışık tutan önemli arkeolojik buluntular arasında yer aldı.

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1.800 yıllık tarihe sahip! Aspendos'ta şifa heykeli bulundu

Geleceğe Miras Projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda sağlık tanrısı Asklepios ile iyileşmenin simgesi oğlu Telesphoros'u birlikte betimleyen 2,20 metre boyunda mermer heykel grubu bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından duyurduğu keşif, Roma Dönemi Aspendos'unda sağlık ve şifa kültlerinin kent yaşamındaki yerine ilişkin önemli veriler ortaya koydu.

Video Oynatma İkonu Aspendos Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios ve oğlunun heykeli bulundu

Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 1.800 yıllık önemli bir heykel grubu bulundu.(Görseller Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmıştır.)Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 1.800 yıllık önemli bir heykel grubu bulundu.(Görseller Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmıştır.)

ŞİFANİN 1.800 YILLIK SEMBOLÜ

Geleceğe Miras Projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'u birlikte betimleyen yaklaşık 2,20 metre boyunda mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı.

Bakan Ersoy keşfi duyurdu.Bakan Ersoy keşfi duyurdu.

Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait eser, Tiyatro Caddesi üzerindeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde bulunan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulundu.

Keşif, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sırasında ortaya çıkarıldı.Keşif, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sırasında ortaya çıkarıldı.

MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu; sanatsal özellikleri, ayrıntılı işçiliği ve hastalığın tedavisinden tam iyileşmeye kadar uzanan süreci simgeleyen ikonografik anlatımıyla dikkati çekti.

Bulunan mermer eser, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu Telesphoros'u birlikte betimliyor.Bulunan mermer eser, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu Telesphoros'u birlikte betimliyor.

BAKAN ERSOY DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos'ta ortaya çıkarılan heykel grubuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aspendos'ta şifanın yaklaşık 1.800 yıllık sembolü gün yüzüne çıktı! Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Antik kentte yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'un birlikte betimlendiği 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubuna ulaştık. Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait eser, Tiyatro Caddesi üzerindeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde yer alan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulundu. MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu; figürlerin duruşu, himationun kıvrım düzeni, Asklepios'un yüz tipi ile saç ve sakalındaki yoğun işçilikle dönemin heykeltıraşlık anlayışını yansıtıyor. Antik Çağ'da Asklepios hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını; uzun ve kapüşonlu giysisiyle betimlenen Telesphoros ise tedavinin tamamlanmasını, iyileşmeyi ve nekahet dönemini simgeliyordu. Bu nedenle eser, hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşmesine uzanan şifa sürecini bütüncül biçimde anlatan güçlü bir sembol niteliği taşıyor. Aspendos'un sağlık kültlerine, inanç dünyasına ve toplumsal yaşamına yeni veriler sunan bu önemli keşif dolayısıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Yaklaşık 2,20 metre boyundaki heykel grubunun Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait olduğu belirlendi.Yaklaşık 2,20 metre boyundaki heykel grubunun Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait olduğu belirlendi.

ASKLEPIOS'UN YANİNDA İYİLEŞMENİN SİMGESİ TELESPHOROS

Heykel grubunun ana figürünü oluşturan Asklepios; ayakta, cepheden, olgun yaşta, uzun ve gür saçlı, sakallı bir erkek olarak betimlendi. Vücut ağırlığını sol bacağı üzerine veren figürün sağ bacağı hafifçe bükülerek öne ve yana doğru uzanıyor.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

Asklepios'un üst gövdesi büyük ölçüde çıplak bırakılırken himationu, sol omzunun üzerinden geçirilerek bel ve bacaklarının çevresinde yoğun kıvrımlar oluşturacak biçimde düzenlendi. Figür, sol eliyle himation kıvrımlarını kavrıyor.

Eser, MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihleniyor.Eser, MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihleniyor.

Büyük bölümü günümüze ulaşmayan sağ kolu ise tanrının en önemli simgesi olan yılan sarılı asaya dayanacak biçimde tasarlandı. Olgun, sakallı ve ağırbaşlı yüzü, Asklepios'un Roma Dönemi'ndeki yerleşik ikonografik özelliklerini taşıyor.

Asklepios'un sol ayağının önünde, ana figüre göre oldukça küçük ölçülerde betimlenen Telesphoros yer alıyor. Çocuk görünümündeki figür, vücudunu bütünüyle örten uzun ve kapüşonlu giysisiyle tanınıyor. Anatomik ayrıntıları büyük ölçüde gizleyen bu giysi, figüre sütunumsu bir görünüm kazandırıyor.

Heykel grubu, Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulundu.Heykel grubu, Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulundu.

TEDAVİ ASKLEPIOS'LA, İYİLEŞME TELESPHOROS'LA ANLATILDI

Antik Çağ'da Asklepios; hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını temsil ediyordu. Oğlu ve yardımcısı Telesphoros ise tedavi sürecinin tamamlanması, iyileşme ve nekahet döneminin başarıyla sonuçlanmasıyla ilişkilendiriliyordu.

Asklepios sağlık, tedavi ve hekimliği; Telesphoros ise iyileşme ve nekahet sürecini simgeliyor.Asklepios sağlık, tedavi ve hekimliği; Telesphoros ise iyileşme ve nekahet sürecini simgeliyor.

İki figürün aynı kompozisyonda buluştuğu heykel grubu, sağlık kavramının yanı sıra hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşmesine kadar uzanan şifa sürecini de simgeliyor.

Telesphoros'un Asklepios'un ayağının önünde konumlandırılması, iki figür arasındaki kült bağını ortaya koyarken heykelin ikonografik anlatımını da tamamlıyor.

İki figürün birlikte betimlenmesi, antik dönemdeki şifa anlayışını ortaya koyuyor.İki figürün birlikte betimlenmesi, antik dönemdeki şifa anlayışını ortaya koyuyor.

ANITSAL KAPININ YIKINTILARI ŞİFA KÜLTÜRÜNÜN İZLERİNİ SAKLADI

Heykel grubunun, Doğu Meydanı ile bağlantılı Anıtsal Kapı'nın yıkıntıları arasında bulunması, eserin kentin kamusal ve törensel açıdan önem taşıyan bir bölümünde sergilendiğini gösteriyor.

Keşif, Roma Dönemi Aspendos'unda sağlık kültlerinin önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.Keşif, Roma Dönemi Aspendos'unda sağlık kültlerinin önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

Eser, Roma Dönemi Aspendos'unda Asklepios kültünün varlığını ve sağlık inancının kent yaşamındaki yerini belgeleyen önemli arkeolojik veriler arasında yer aldı. Asklepios'un Telesphoros ile birlikte betimlenmesi, tedavi ve iyileşme kavramlarının kentte gelişmiş bir ikonografik anlatımla ele alındığını ortaya koydu.

Heykel grubu, kentin dini, sosyal ve sanatsal yaşamına ilişkin yeni bilgiler sunan değerli bir arkeolojik buluntu olarak değerlendiriliyor.Heykel grubu, kentin dini, sosyal ve sanatsal yaşamına ilişkin yeni bilgiler sunan değerli bir arkeolojik buluntu olarak değerlendiriliyor.

Figürlerin duruşu, himationun kıvrım düzeni, Asklepios'un yüz tipi ile saç ve sakalındaki yoğun matkap işçiliği de Roma Dönemi heykeltıraşlık anlayışının belirgin özelliklerini yansıtıyor.

Asklepios ve Telesphoros heykel grubu, sanatsal niteliğinin yanı sıra Aspendos'un dinsel, toplumsal ve kamusal yaşamının birlikte değerlendirilmesine imkân veren önemli bir arkeolojik buluntu niteliği taşıyor.

Uzmanlara göre eser, Roma Dönemi heykeltıraşlığının başarılı örnekleri arasında yer alıyor.Uzmanlara göre eser, Roma Dönemi heykeltıraşlığının başarılı örnekleri arasında yer alıyor.

📍 Keşif Noktası
Keşif nerede yapıldı?
Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda bulundu.
🏛️ Kazı Projesi
Kazılar hangi proje kapsamında yürütülüyor?
Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülüyor.
🗿 Tarihi Eser
Gün yüzüne çıkarılan eser nedir?
Sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu Telesphoros'u birlikte betimleyen yaklaşık 2,20 metre boyunda mermer heykel grubu.
⏳ Tarihi Dönem
Heykel hangi döneme ait?
Roma İmparatorluk Dönemi'ne, MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihleniyor.
🏺 Buluntu Alanı
Heykel nerede bulundu?
Tiyatro Caddesi üzerindeki Doğu Meydanı'nın batı cephesindeki Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadı yıkıntıları arasında.
⚕️ Mitolojik Anlam
Asklepios ve Telesphoros neyi temsil ediyor?
Asklepios hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını; Telesphoros ise tedavinin tamamlanmasını, iyileşmeyi ve nekahet sürecini simgeliyor.
✨ Keşfin Önemi
Roma Dönemi Aspendos'unda sağlık kültü, inanç sistemi ve kent yaşamına ilişkin yeni arkeolojik veriler sunuyor.
📢 Duyuran İsim
Keşfi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştı.
🎨 Bilimsel Değer
Heykel grubu, sanatsal işçiliği ve ikonografisiyle Roma Dönemi heykeltıraşlığını yansıtırken sağlık ve şifa kültüne dair önemli bilgiler sağlıyor.
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