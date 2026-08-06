İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralandı: Olay anı kamerada
İstanbul Kağıthane'de eski sevgiliyle başlayan tartışma kanlı bitti. Eski erkek arkadaşıyla sokakta karşılaşan kadın ve yanındaki sevgilisi, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, saldırgan olayda kullandığı silahla kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kağıthane'de sokak ortasında yaşanan eski sevgili kavgası silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre eski erkek arkadaşı Kenan A. ile karşılaşan Sibel A. ve sevgilisi Erkan K., çıkan tartışmanın ardından kurşunların hedefi oldu. Karın ve bacaklarından ağır yaralanan çift hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan motosikletli polis ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı.
ESKİ SEVGİLİYLE KARŞILAŞTI
Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce ayrılan Kenan A. ile Sibel A., sokakta karşı karşıya geldi. Sibel A.'nın yanında sevgilisi Erkan K.'nin de bulunmasıyla taraflar arasında tartışma çıktı.
SİLAHINI ÇEKİP ATEŞ AÇTI
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kenan A., yanında bulunan tabancayla Sibel A. ve Erkan K.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği çift karın ve bacaklarından yaralandı.
SEVGİLİ ÇİFTİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sibel A. ile Erkan K.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
YUNUS POLİSLERİ KISKIVRAK YAKALADI
Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motosikletli polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Kenan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İFADESİNDE DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA
Kenan A., emniyetteki ifadesinde Sibel A. ile Erkan K.'nin kendisine tehdit ve hakaret ettiklerini, bunun üzerine silahla ateş açtığını öne sürdü.
SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Polis incelemesinde Kenan A.'nın "tehdit" suçundan 3 kaydının bulunduğu belirlendi. Yaralanan Sibel A.'nın 20, Erkan K.'nin ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kenan A. adliyeye sevk edildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartıştığı, kısa süre sonra kavganın büyüdüğü ve Kenan A.'nın silahını çekerek sevgili çifte ateş açtığı anlar yer aldı. Silah sesleriyle çevrede panik yaşanırken, yaralıların yerde yattığı anlar da kameraya yansıdı.