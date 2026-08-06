Kağıthane'de sokak ortasında yaşanan eski sevgili kavgası silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre eski erkek arkadaşı Kenan A. ile karşılaşan Sibel A. ve sevgilisi Erkan K., çıkan tartışmanın ardından kurşunların hedefi oldu. Karın ve bacaklarından ağır yaralanan çift hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan motosikletli polis ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı.

Kağıthane'de eski sevgili kavgası silahlı saldırıya dönüştü. (Fotoğraflar: DHA) ESKİ SEVGİLİYLE KARŞILAŞTI Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce ayrılan Kenan A. ile Sibel A., sokakta karşı karşıya geldi. Sibel A.'nın yanında sevgilisi Erkan K.'nin de bulunmasıyla taraflar arasında tartışma çıktı.