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Kayseri'de Kapuzbaşı Şelaleleri'nde suya düşerek akıntıya kapılan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yer alan Kapuzbaşı Şelaleleri'nde dengesini kaybederek suya düşen 14 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

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Kayseri'de Kapuzbaşı Şelaleleri'nde suya düşerek akıntıya kapılan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'nde suya düşerek akıntıya kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. (Fotoğraflar: DHA)İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. (Fotoğraflar: DHA)

ŞELALEDE DENGESİNİ KAYBEDEREK SUYA DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ailesiyle birlikte giden Ela Nur Ç.(14) Güney Şelale'de dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan talihsiz çocuk, kısa bir süre sonra gözden kaybolurken, ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Video Oynatma İkonu Suya düşen 14 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi

Kayseri'de Kapuzbaşı Şelaleleri'nde suya düşerek akıntıya kapılan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı-1

CANSIZ BEDENİ IRMAKTA BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında Ela Nur Ç.'nin cansız bedeni yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Zamantı Irmağı'nda bulundu. Ela Nur Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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