Kayseri'de Kapuzbaşı Şelaleleri'nde suya düşerek akıntıya kapılan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'nde suya düşerek akıntıya kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. (Fotoğraflar: DHA)

ŞELALEDE DENGESİNİ KAYBEDEREK SUYA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ailesiyle birlikte giden Ela Nur Ç.(14) Güney Şelale'de dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan talihsiz çocuk, kısa bir süre sonra gözden kaybolurken, ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Suya düşen 14 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi

CANSIZ BEDENİ IRMAKTA BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında Ela Nur Ç.'nin cansız bedeni yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Zamantı Irmağı'nda bulundu. Ela Nur Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.