İzmir'de 'kız meselesi' kavgası kanlı bitti: 15 yaşındaki çocuk kalbinden bıçaklandı

Olay, akşam saatlerinde Bozyaka Mahallesi 3091 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nin arka kısmında iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Karabağlar'da iki grup arasında çıktığı öne sürülen 'kız meselesi' tartışması kanlı bitti. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 15 yaşındaki Mehmet D. kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastanede kalbi duran çocuk, doktorların müdahalesiyle yeniden yaşama döndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

15 yaşındaki Mehmet D. kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. (Fotoğraflar: DHA)

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kavgada Mehmet D. kalbinden, H.D. (16) ise elinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.