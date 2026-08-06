İzmir'de 'kız meselesi' kavgası kanlı bitti: 15 yaşındaki çocuk kalbinden bıçaklandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada 15 yaşındaki Mehmet D. kalbinden, H.D. ise elinden bıçaklandı. Hastanede kalbi duran Mehmet D., doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülürken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Karabağlar'da iki grup arasında çıktığı öne sürülen 'kız meselesi' tartışması kanlı bitti. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 15 yaşındaki Mehmet D. kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastanede kalbi duran çocuk, doktorların müdahalesiyle yeniden yaşama döndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, akşam saatlerinde Bozyaka Mahallesi 3091 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nin arka kısmında iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
KALBİNDEN BIÇAKLANDI
Kavgada Mehmet D. kalbinden, H.D. (16) ise elinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
DOKTORLAR HAYATA DÖNDÜRDÜ
Hastanede tedavi altına alınan Mehmet D.'nin kalbinin durduğu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ve ardından ameliyata alındığı öğrenildi. Elinden yaralanan H.D.'nin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.