Bursa'da alkollü sürücü skandalı: Kazadan sağ çıktı, sergilediği tavırlarla herkesi isyan ettirdi

Bursa'da 2.34 promil alkollü olduğu belirlenen kadın sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazadan burnu bile kanamadan çıkan sürücünün rahat tavırları, gazetecilere verdiği cevaplar ve polisle yaşadığı diyalogla kazanın önüne geçti. Mahalleyi savaş alanına çeviren ve karıştığı kazayı hatırlamayan sürücü gözaltına alındı.

Bursa'da alkollü kadın sürücü park halindeki araca çarptı

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. (Fotoğraflar: İHA)

2.34 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kaza, Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yara almadan kurtulan sürücüye yapılan alkol kontrolünde sürücünün 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan alkollü sürücünün 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ÇEVREYE ZOR ANLAR YAŞATTI

Kazanın ardından gülümseyen ve rahat tavırlar sergileyen kadın sürücü, gazetecilerin "Kaza nasıl oldu?" sorusuna "Sanane" diyerek karşılık verdi. Bir süre sonra yan yatan otomobilin içindeki cep telefonunu almak isteyen sürücüye polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Israrını sürdüren sürücüye bir polis memuru, "Burada köy yanmış, siz neyin derdindesiniz?" diyerek tepki gösterdi.Olay yerine gelen, çarptığı park halindeki otomobilin sahibine de sinirlenen kadın sürücü, "Ne dik dik bakıyorsun? Bir sorunun varsa gel." diyerek tehditkar ifadeler kullandı.

Alkollü sürücü çevreye tehditkar ifadeler kullanarak herkese zor anlar yaşattı.

EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULDU

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yan yatan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Park halindeki araçta ise maddi hasar oluştu. Öte yandan sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle alınırken, sürücüye 25 bin lira idari ceza uygulandı.