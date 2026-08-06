Apartman dışından gözüne kestirdi: Klima ve televizyonu çaldı

İstanbul Şişli'de bir hırsız, girdiği evden klima ve televizyonu çalarak kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

APARTMANIN DIŞINDAN KLİMA ÜNİTESİNİ GÖZÜNE KESTİRDİ

Olay, 18 Temmuz'da Şişli'de bir evde yaşandı. İddiaya göre, bir apartmanın dışında duran klima ünitesini gözüne kestiren S.Y. (19), kimsenin olmadığı sırada eve girdi. Evdeki televizyon, klima ve benzeri eşyaları çalan zanlı, olayın ardından kayıplara karıştı. Eve döndüğünde hırsızlık olayını fark eden ev sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Şişli'de evden klima ve televizyon çalan şüpheli tutuklandı



Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi (Fotoğraf: İHA)

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İlk olarak apartmanın giriş kısmını gösteren güvenlik kameralarını kontrol eden emniyet ekipleri, failin olay yerinden yaya olarak uzaklaştığını belirledi. Yaşanan hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, ekipler sokak ve caddelerdeki güvenlik kameralarından hırsızın izini sürdü.

ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çalışmaların devamında olayı gerçekleştiren S.Y.'nin 19 Mayıs Mahallesi'nde bir eve giriş yaptığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla zanlı gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 'hırsızlık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.