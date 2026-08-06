Derin denizden çıktı! 3,6 milyon yıllık dişler bulundu

NY Post'ta yer alan habere göre araştırmacılar, yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 3 ila 5 inç uzunluğundaki dişlerin milyonlarca yıl önce yaşamış dev megalodon köpekbalığına ait olduğunu tespit etti.

Uzmanlar, fosil dişlerin milyonlarca yıl önce yaşamış dev köpekbalığına ait olduğunu belirledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KÖPEKBALIĞI OLARAK BİLİNİYOR

Yaklaşık 3,6 milyon yıl önce okyanuslarda hüküm süren megalodon, tarihin en büyük yırtıcı köpekbalıklarından biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlara göre bu dev canlı yaklaşık 60 fit (18 metre) uzunluğa ulaşabiliyor ve 50 tona kadar ağırlığa sahip olabiliyordu.