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Derin denizden çıktı! 3,6 milyon yıllık dişler bulundu

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif Güney Pasifik'in derinliklerinden geldi. Cook Adaları açıklarında yapılan deniz araştırmaları sırasında okyanus tabanında bulunan devasa fosil dişlerin, milyonlarca yıl önce yaşamış megalodon köpekbalığına ait olduğu belirlendi. Uzmanlar bu nadir buluntuların yalnızca tarih öncesi dev yırtıcının büyüklüğünü değil, aynı zamanda milyonlarca yıl önceki okyanus koşullarını anlamak için de önemli bilgiler sağlayacağını açıkladı.

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Derin denizden çıktı! 3,6 milyon yıllık dişler bulundu

Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif, Güney Pasifik Okyanusu'nda gerçekleştirilen araştırmalar sırasında yapıldı. Cook Adaları'nın güneybatısında uzaktan kumandalı araçlarla (ROV) yapılan incelemelerde, okyanus tabanında büyük fosil köpekbalığı dişleri bulundu.

Güney Pasifik'te yapılan araştırmada okyanus tabanında megalodon dişleri bulundu. (Fotoğraflar, NOAA'nın 2026 Cook Adaları ROV keşif çalışmalarından alınmıştır.)Güney Pasifik'te yapılan araştırmada okyanus tabanında megalodon dişleri bulundu. (Fotoğraflar, NOAA'nın 2026 Cook Adaları ROV keşif çalışmalarından alınmıştır.)

BULUNAN DİŞLERİN MEGALODONA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

NY Post'ta yer alan habere göre araştırmacılar, yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 3 ila 5 inç uzunluğundaki dişlerin milyonlarca yıl önce yaşamış dev megalodon köpekbalığına ait olduğunu tespit etti.

Bulunan en büyük dişin uzunluğu yaklaşık 5 inç olarak ölçüldü.

Uzmanlar, fosil dişlerin milyonlarca yıl önce yaşamış dev köpekbalığına ait olduğunu belirledi.Uzmanlar, fosil dişlerin milyonlarca yıl önce yaşamış dev köpekbalığına ait olduğunu belirledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KÖPEKBALIĞI OLARAK BİLİNİYOR

Yaklaşık 3,6 milyon yıl önce okyanuslarda hüküm süren megalodon, tarihin en büyük yırtıcı köpekbalıklarından biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlara göre bu dev canlı yaklaşık 60 fit (18 metre) uzunluğa ulaşabiliyor ve 50 tona kadar ağırlığa sahip olabiliyordu.

Bulunan en büyük dişin yaklaşık 5 inç uzunluğunda olduğu açıklandı.Bulunan en büyük dişin yaklaşık 5 inç uzunluğunda olduğu açıklandı.

DEV DİŞLER GEÇMİŞE IŞIK TUTACAK

Bilim insanları, fosilleşmiş megalodon dişlerinin yalnızca bu dev canlı hakkında değil, aynı zamanda geçmişteki okyanus ekosistemleri hakkında da önemli bilgiler taşıdığını belirtiyor.

Dişlerin yapısında biriken minerallerin incelenmesiyle milyonlarca yıl önceki okyanus sıcaklıkları, akıntılar ve çevresel değişimler hakkında yeni verilere ulaşılabileceği ifade ediliyor.

Bilim insanları, dişlerin geçmiş okyanus ekosistemleri hakkında önemli bilgiler sunduğunu söyledi.Bilim insanları, dişlerin geçmiş okyanus ekosistemleri hakkında önemli bilgiler sunduğunu söyledi.

MEGALODONUN İZLERİ HALA ARAŞTIRILIYOR

Uzmanlar, megalodonun neslinin milyonlarca yıl önce tükenmiş olmasına rağmen, geride bıraktığı fosillerin bilim dünyası için büyük önem taşıdığını vurguluyor. Okyanus tabanından çıkarılan bu yeni örneklerin, tarih öncesi deniz yaşamına dair yeni sırları ortaya çıkarması bekleniyor.

Megalodon dişleri nerede bulundu?
Fosil dişler, Güney Pasifik Okyanusu'nda Cook Adaları'nın güneybatısındaki derin deniz bölgesinde bulundu.
Keşif nasıl yapıldı?
Araştırmacılar, okyanus tabanını incelemek için uzaktan kumandalı su altı araçları (ROV) kullanarak keşif gerçekleştirdi.
Bulunan dişlerin hangi canlıya ait olduğu belirlendi?
Yapılan incelemeler sonucunda dişlerin, milyonlarca yıl önce yaşamış dev megalodon köpekbalığına ait olduğu tespit edildi.
Megalodon ne zaman yaşadı?
Megalodonların yaklaşık 3,6 milyon yıl önce okyanuslarda yaşadığı ve dönemin en büyük yırtıcılarından biri olduğu biliniyor.
Megalodon ne kadar büyüktü?
Bilim insanlarının tahminlerine göre megalodon yaklaşık 18 metre uzunluğa ve 50 tona kadar ağırlığa ulaşabiliyordu.
Bulunan dişlerin büyüklüğü ne kadar?
Keşfedilen dişlerin bazıları yaklaşık 3 inç uzunluğundayken, bulunan en büyük diş yaklaşık 5 inç olarak ölçüldü.
Megalodon neden önemli bir canlı olarak görülüyor?
Güçlü çenesi ve dev dişleriyle tarihin en büyük deniz yırtıcılarından biri olarak kabul ediliyor.
Bu keşif bilim insanlarına ne sağlayacak?
Fosil dişlerin incelenmesi, geçmiş okyanus koşulları, deniz canlıları ve milyonlarca yıl önceki ekosistem hakkında yeni bilgiler sunabilir.
Megalodon neden yok oldu?
Bilim insanları, iklim değişiklikleri, deniz seviyesindeki değişimler ve besin kaynaklarının azalmasının neslinin tükenmesinde etkili olmuş olabileceğini değerlendiriyor.
Megalodon bugün yaşıyor mu?
Hayır. Megalodonun milyonlarca yıl önce neslinin tükendiği kabul ediliyor.

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