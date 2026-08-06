Derin denizden çıktı! 3,6 milyon yıllık dişler bulundu
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif Güney Pasifik'in derinliklerinden geldi. Cook Adaları açıklarında yapılan deniz araştırmaları sırasında okyanus tabanında bulunan devasa fosil dişlerin, milyonlarca yıl önce yaşamış megalodon köpekbalığına ait olduğu belirlendi. Uzmanlar bu nadir buluntuların yalnızca tarih öncesi dev yırtıcının büyüklüğünü değil, aynı zamanda milyonlarca yıl önceki okyanus koşullarını anlamak için de önemli bilgiler sağlayacağını açıkladı.
Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif, Güney Pasifik Okyanusu'nda gerçekleştirilen araştırmalar sırasında yapıldı. Cook Adaları'nın güneybatısında uzaktan kumandalı araçlarla (ROV) yapılan incelemelerde, okyanus tabanında büyük fosil köpekbalığı dişleri bulundu.
BULUNAN DİŞLERİN MEGALODONA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ
NY Post'ta yer alan habere göre araştırmacılar, yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 3 ila 5 inç uzunluğundaki dişlerin milyonlarca yıl önce yaşamış dev megalodon köpekbalığına ait olduğunu tespit etti.
Bulunan en büyük dişin uzunluğu yaklaşık 5 inç olarak ölçüldü.
DÜNYANIN EN BÜYÜK KÖPEKBALIĞI OLARAK BİLİNİYOR
Yaklaşık 3,6 milyon yıl önce okyanuslarda hüküm süren megalodon, tarihin en büyük yırtıcı köpekbalıklarından biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlara göre bu dev canlı yaklaşık 60 fit (18 metre) uzunluğa ulaşabiliyor ve 50 tona kadar ağırlığa sahip olabiliyordu.
DEV DİŞLER GEÇMİŞE IŞIK TUTACAK
Bilim insanları, fosilleşmiş megalodon dişlerinin yalnızca bu dev canlı hakkında değil, aynı zamanda geçmişteki okyanus ekosistemleri hakkında da önemli bilgiler taşıdığını belirtiyor.
Dişlerin yapısında biriken minerallerin incelenmesiyle milyonlarca yıl önceki okyanus sıcaklıkları, akıntılar ve çevresel değişimler hakkında yeni verilere ulaşılabileceği ifade ediliyor.
MEGALODONUN İZLERİ HALA ARAŞTIRILIYOR
Uzmanlar, megalodonun neslinin milyonlarca yıl önce tükenmiş olmasına rağmen, geride bıraktığı fosillerin bilim dünyası için büyük önem taşıdığını vurguluyor. Okyanus tabanından çıkarılan bu yeni örneklerin, tarih öncesi deniz yaşamına dair yeni sırları ortaya çıkarması bekleniyor.