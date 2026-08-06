9 yıl önce hayata gözlerini açtığı hastanede yaşamını yitirdi: Çanakkale'de ilaçlama faciasında kahreden detay

Sevda Çanlı ve U.Ç. çifti, 2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen oğullarına, kendisinin tedavisini gerçekleştiren ve baba olmasını sağlayan dönemin Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez'in ismini vermişti.

Op. Dr. Serkan Satılmış Ertuğrul tarafından sezaryenle dünyaya getirilen Yusuf Talha Çanlı, hastanenin yeni binasında doğan ilk bebek olarak kayıtlara geçmişti.

DOĞUMUNU KUTLAMIŞLARDI

Dönemin Hastane Yöneticisi ve Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez de hastanenin ilk bebeği olan Yusuf Talha Çanlı ve ailesini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletmişti.

Çömez, yeni binaya taşınmanın hemen ardından gerçekleşen ilk doğumun anlamlı olduğunu belirterek bebeğin ailesine, vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olmasını temenni etmiş, hastanenin taşınma sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına da teşekkür etmişti.

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