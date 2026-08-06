9 yıl önce hayata gözlerini açtığı hastanede yaşamını yitirdi: Çanakkale'de ilaçlama faciasında kahreden detay
Çanakkale'de komşularının evinde yapılan böcek ilaçlamasından sızan gaz nedeniyle zehirlendiği iddia edilen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı olayın ardından küçük çocuğun, 9 yıl önce Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin yeni binasında dünyaya gelen ilk bebek olduğu ortaya çıktı.
Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması sonrası sızan gazdan zehirlendiği öne sürülen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı, kaldırıldığı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yoğun bakımda tedavisi süren annesi Sevda Çanlı'nın yaşam mücadelesi devam ederken, olayla ilgili yürütülen soruşturmada ev sahibi Z.B. ile ilaçlama firmasının yetkilisi Ö.E. gözaltına alındı. Küçük çocuğun, 2017 yılında Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin yeni hizmet binasında dünyaya gelen ilk bebek olduğu öğrenildi.
İLAÇLAMA FACİASI CAN ALDI
Olay, Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi'ndeki Derya Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre komşu dairede böceklere karşı yapılan ilaçlamanın ardından oluşan gazdan etkilenen anne Sevda Çanlı ile oğlu Yusuf Talha Çanlı, evlerine gelen baba Uğur Çanlı tarafından baygın halde bulundu.
9 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI
Baba Uğur Çanlı, eşi ve oğlunu kendi imkanlarıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürdü. İlk müdahalenin ardından anne ve çocuk Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yapılan kontrollerde anne ve oğulun zehirlendiği belirlendi.
Durumu ağırlaşan Yusuf Talha Çanlı, hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledildi. Ancak 9 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Anne Sevda Çanlı'nın ise ÇOMÜ Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Anne ve oğlunun, yan dairede yapılan böcek ilaçlamasından kaynaklanan gaz nedeniyle zehirlendiği iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ev sahibi Z.B. ile ilaçlamayı yapan firmanın yetkilisi Ö.E. gözaltına alındı. Olayın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve adli soruşturmanın ardından netlik kazanacağı belirtildi.
HASTANENİN İLK BEBEĞİYMİŞ
Yaşamını yitiren Yusuf Talha Çanlı'nın, 23 Ekim 2017'de yeni binasında hizmet vermeye başlayan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde dünyaya gelen ilk bebek olduğu ortaya çıktı.
Op. Dr. Serkan Satılmış Ertuğrul tarafından sezaryenle dünyaya getirilen Yusuf Talha Çanlı, hastanenin yeni binasında doğan ilk bebek olarak kayıtlara geçmişti.
İSMİNİ BAŞHEKİMDEN ALMIŞTI
Sevda Çanlı ve U.Ç. çifti, 2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen oğullarına, kendisinin tedavisini gerçekleştiren ve baba olmasını sağlayan dönemin Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez'in ismini vermişti.
O dönem açıklama yapan baba Uğur Çanlı, büyük minnet duyduğu doktorunun adını oğluna verdiklerini ifade etmişti.
DOĞUMUNU KUTLAMIŞLARDI
Dönemin Hastane Yöneticisi ve Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez de hastanenin ilk bebeği olan Yusuf Talha Çanlı ve ailesini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletmişti.
Çömez, yeni binaya taşınmanın hemen ardından gerçekleşen ilk doğumun anlamlı olduğunu belirterek bebeğin ailesine, vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olmasını temenni etmiş, hastanenin taşınma sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına da teşekkür etmişti.