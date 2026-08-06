Aksaray'da polisin uygulamasını görünce kamyonetini sağa çekip arızalanmış süsü verenalkollü sürücünün oyununu polis memurları bozdu. Daha önce iki kez alkollü yakalanan ve bu nedenle ehliyeti iptal edilen sürücü, üçüncü kez alkollü yakalanınca sinirini gazetecilerden çıkardı. Küfür ve tehditler yağdıran sürücüye 295 bin 438 lira ceza kesildi ve sürücü gözaltına alındı.

3. kez alkollü yakalanan sürücüye rekor ceza

Alkollü sürücü üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanınca ehliyeti iptal edildi. (Fotoğraflar: İHA)

EHLİYET VE ALKOL MUAYENESİ İSTENİNCE OYUNU BOZULDU

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı cadde üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş Şubesi ekipleri bir aracın uygulama noktasına gelmeden sağa park ettiğini fark etti. Park edilen 68 AFV 446 plakalı kamyonetin yanına giden polis memurları, sürücünün araç koltuğu altında olan motor kısmıyla uğraştığını gördü. Aracının arıza yaptığını iddia eden Recep Tayyip S. (27) isimli sürücüden ehliyet ve alkol muayenesi istenince sürücünün arıza oyunu bozuldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANINCA EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Kamyonetin herhangi bir arızasının olmadığını tespit eden polis ekipleri sürücüden ehliyet isteyerek alkol muayenesi yapmak istedi. Ancak şahıs kimlik vermeyi ve alkolmetreye üflemeyi reddetti. Polisin ecel teri döktüğü olayda sürücü uzun uğraşlar sonucunda sürücü kimliğini vererek alkolmetreye üfledi. Yapılan sorgulamada sürücünün daha önce iki kez alkollü araç kullanırken yakalandığı, bu nedenle ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği belirlendi.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TOPLAM 295 BİN 438 TL CEZA KESİLDİ

Kamyonetlerde 0.20 promil yasal sınırı olmasına rağmen 1.39 promil alkollü çıkan sürücü, sinirini olay yerinde görüntü çeken gazetecilerden çıkardı. Yanındaki arkadaşıyla birlikte gazeteciye yönelik küfürler edip tehditler yağdıran sürücü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsa 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan', 'muayenesiz araç kullanmaktan' ve diğer çeşitli maddelerden olmak üzere toplam 295 bin 438 lira ceza kesildi. Kamyonet ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi.