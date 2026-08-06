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Afyonkarahisar'da yasak aşk dehşeti! Avukat meslektaşını kasığından vurdu

Afyonkarahisar'da avukat Gökhan K., boşanma aşamasındaki eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü meslektaşı avukat U.Ç.'nin ofisini bastı. İkili arasında çıkan tartışmada avukat U.Ç., tabancayla Gökhan K.'yi kasığından vurdu. U.Ç. gözaltına alınırken, yaralanan Gökhan K. hastaneye kaldırıldı.

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Afyonkarahisar'da yasak aşk dehşeti! Avukat meslektaşını kasığından vurdu

Afyonkarahisar'da avukatlar arası kriz yaşandı. Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda Avukat Gökhan K., iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü avukat U.Ç.'nin ofisine geldi.

KASIĞINDAN VURDU

Gökhan K. ve U.Ç. arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.Ç., tabancayla Gökhan K.'ye ateş etti. Gökhan K., kasığından yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar'da avukat U.Ç., tartıştığı meslektaşı Gökhan K.'yi (Fotoğrafta) tabancayla kasığından vurdu. (Fotoğraflar: DHA)Afyonkarahisar'da avukat U.Ç., tartıştığı meslektaşı Gökhan K.'yi (Fotoğrafta) tabancayla kasığından vurdu. (Fotoğraflar: DHA)

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Gökhan K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Gökhan K.'nin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. U.Ç. gözaltına alınırken suç aleti tabancaya da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avukat U.Ç.Avukat U.Ç.

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