Afyonkarahisar'da yasak aşk dehşeti! Avukat meslektaşını kasığından vurdu
Afyonkarahisar'da avukat Gökhan K., boşanma aşamasındaki eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü meslektaşı avukat U.Ç.'nin ofisini bastı. İkili arasında çıkan tartışmada avukat U.Ç., tabancayla Gökhan K.'yi kasığından vurdu. U.Ç. gözaltına alınırken, yaralanan Gökhan K. hastaneye kaldırıldı.
Giriş Tarihi:
Afyonkarahisar'da avukatlar arası kriz yaşandı. Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda Avukat Gökhan K., iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü avukat U.Ç.'nin ofisine geldi.
KASIĞINDAN VURDU
Gökhan K. ve U.Ç. arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.Ç., tabancayla Gökhan K.'ye ateş etti. Gökhan K., kasığından yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Gökhan K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Gökhan K.'nin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. U.Ç. gözaltına alınırken suç aleti tabancaya da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam