Tekirdağ'da yasak aşkın intikamı! Kadın kıyafeti giydirip ormana götürdüler: 6 gözaltı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ö.A. isimli kişinin, yakın arkadaşının eşi ile cinsel birliktelik yaşadığı öğrenildi.

Durumu öğrenen bir grup, Ö.A.'ya kadın kıyafetleri giydirerek ormana götürdü. Grup burada Ö.A.'ya, özür dileterek, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"EN YAKIN ARKADAŞIMIN KARISIYLA YATTIM"

Ö.A. bu anlarda, "O gece arkadaşımın karısı yazdı, oturup konuştuk. Alkollüydüm o da alkollüydü, en yakın arkadaşımın karısıyla yattım. Özür dilerim pişmanım keşke yapmasaydım, şeytana uydum yaptım" cümlelerini sarf etti.

Zorla kadın kıyafeti giydirip "Özür dilerim" dedirttiler: 6 kişi yakalandı

Tekirdağ'da arkadaşının eşiyle yatan kişiye kadın kıyafeti giydirdiler. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ö.A.'nın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olaya karıştıkları belirlenen; Ö.C., B.E., İ.K., E.Ö., D.Y. ve E.S. yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.