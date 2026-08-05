Ay Grubu'na İstanbul kıskacı! 198 saatlik kamera incelemesiyle 4 ilçedeki 4 suç aydınlatıldı: 7 şüpheli gözaltında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fransa'da öldürülen Halil Ay'ın ardından örgütün başına geçtiği belirtilen ve hakkında uluslararası arama kararı bulunan Abdurrahman Ay'ın liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 198 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesiyle 4 ilçedeki 4 ayrı suç aydınlatılırken, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ortak operasyon gerçekleştirdi.
Fransa'da silahlı saldırıda öldürülen Halil Ay'ın ardından örgütün liderliğini üstlendiği belirtilen ve hakkında uluslararası arama kararı bulunan Abdurrahman Ay'ın yönlendirdiği öne sürülen suç yapılanmasına yönelik soruşturmada, 214 kilometrelik güzergâhta 198 saatlik kamera kaydı tek tek incelendi. Çalışmalar sonucunda 4 ilçede işlenen 4 ayrı suçun failleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
4 İLÇEDEKİ 4 AYRI SUÇ AYDINLATILDI
Ekiplerin saha ve teknik çalışmaları sonucunda, Abdurrahman Ay'ın yurt dışından talimat vererek eylem yaptırdığı belirlenen örgüt üyelerinin gerçekleştirdiği olaylar tek tek tespit edildi. İncelemelerde; Esenler'de kasten yaralama, Beşiktaş ve Sarıyer'de Ateşe verme, Kağıthane'de ise iş yeri kurşunlama olaylarının aynı suç örgütü tarafından organize edildiği saptandı.
198 SAATLİK GÖRÜNTÜ TEK TEK İNCELENDİ
Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatlarıyla derinleştirilen soruşturmada ekipler, 214 kilometrelik güzergah üzerindeki 198 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü saniye saniye taradı. Elde edilen bulgular doğrultusunda kaçış yolları üzerinde kapama ve uygulama noktaları oluşturularak şüpheliler çembere alındı.
OTEL VE ARAÇTA EŞ ZAMANLI OPERASYON
Saha takibinin ardından 4 Ağustos tarihinde düğmeye basıldı. Çatalca'da faaliyet gösteren bir otele düzenlenen baskında 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bağcılar'da eş zamanlı olarak durdurulan bir araçta 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Operasyonlar kapsamında Ay Grubu üyesi toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 çelik yelek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Haber: Ali Rıza Akbulut