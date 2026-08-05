Ay Grubu'na İstanbul kıskacı! 198 saatlik kamera incelemesiyle 4 ilçedeki 4 suç aydınlatıldı: 7 şüpheli gözaltında

Şüpheliler otel ve araç operasyonuyla gözaltına alındı.

OTEL VE ARAÇTA EŞ ZAMANLI OPERASYON



Saha takibinin ardından 4 Ağustos tarihinde düğmeye basıldı. Çatalca'da faaliyet gösteren bir otele düzenlenen baskında 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bağcılar'da eş zamanlı olarak durdurulan bir araçta 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Operasyonlar kapsamında Ay Grubu üyesi toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 çelik yelek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Haber: Ali Rıza Akbulut

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