Tavşanın derisini yüzdüğü görüntüleri paylaşan şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada paylaşılan ve bir kişinin tavşanın derisini yüzdüğü görüntüler infial yarattı. Görüntüler üzerine harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Güngören'de gözaltına alınan şüpheli hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
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Sosyal medyada faaliyet gösteren bir haber sayfasında, bir kişinin kestiği tavşanın derisini yüzdüğü görüntülerin paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda görüntülerin Güngören İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde çekildiği, görüntülerdeki kişinin Abdullah U. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam