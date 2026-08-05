Eyüpsultan'da maganda krizi! Korna uyarısıyla çılgına döndü: "Senin kafanı keserim"

Megakent İstanbul'da araç sürücüleri arasında yaşanan krize bir yenisi daha eklendi. Adres bu kez Eyüpsultan.

Silahtarağa Caddesinde meydana gelen olayda seyir halindeki bir sürücü, yan şeride taştığını öne sürdüğü başka bir sürücüyü korna çalarak uyardı.

Eyüpsultan'da trafikte "Kafanı keserim" tehdidi! Korna çalan sürücünün önünü kesti

KORNAYA ÖFKELENDİ ÖNÜNÜ KESTİ

Uyarıya öfkelenen sürücü, otomobiliyle diğer aracın önünü keserek durdurdu. Araçtan inen sürücü ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı.

Eyüpsultan'da korna uyarısına öfkelenen sürücü tehditler savurdu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

"SENİN KAFANI KESERİM"

Tartışma sırasında sürücünün, "Neden artislik yapıyorsun? Derdin ne? Canım burnumda, senin kafanı keserim" diyerek tehditte bulunduğu duyuldu.

Araçta yolcu olarak bulunan bir kadın ise sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı.