İstanbul'da 5 yaşındaki Karan'ın vurulduğu olayda şüpheli tutuklandı

Kanlar içine kalan çocuğu kucağına alan baba Cenk Aydınlısoy Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonucu Karan'ın sırtından giren merminin akciğerini parçaladığı ve kurşunun kalbe çok yakın bir noktada durduğu sonucuna ulaşıldı.

16 gün boyunca hastanede tedavi gören çocuk 22 Temmuz tarihinde taburcu oldu. Karan'ın 3 hafta sonra kalbine yakın noktadaki kurşunun alınması için ameliyata gireceği de öğrenildi.

Karşı evden tüfekle ateş ettiği belirlenen 17 yaşındaki şüphelinin tutuklandı. Anne Naz Aydınlısoy, "Kalbim sıkışıyor Adalet yerini bulsun. Dilerim ki bu son olur. Hiçbir annenin ya da babanın canı bir daha yanmaz." dedi.

Karan'ın annesine "Neden bana ateş ettiler. Ben hırsız mıydım. Ben kötü biri miydim." diye sorduğu öğrenildi.

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