Çanakkale'de korkutan orman yangını: Ekipler mücadele veriyor

Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan orman yangını haberleri, yürekleri ağıza getiriyor. Son haber ise Çanakkale'den.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ezine ilçesinde otluk alanda bugün (4 Ağustos) saat 19.19'da başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına ilk anlarda havadan 2 Uçak, 2 helikopter karadan ise 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı olmak üzere toplam 38 araç ve 131 personel müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahaleye devam ediliyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. (Fotoğraf: İHA)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler aktarıldı:

"İlimiz Ezine ilçesi, Gökçebayır Köyü mevkisinde, 04 Ağustos 2026 Salı günü saat 19.19 sıralarında meydana gelen orman yangınına ekiplerimizin müdahalesi aralıksız devam etmektedir. Yangına, 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan; 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı olmak üzere toplam 38 araç ve 131 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Ekiplerimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."