Küçükçekmece'de İETT kazası! Otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi D-100 Karayolu'nda bir otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanırken, kazada yaralananların olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi.
Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanırken, kazada yaralananların olduğu öğrenildi.
Samet Baş Takvim.com.tr Yaşam