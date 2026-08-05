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Küçükçekmece'de İETT kazası! Otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi D-100 Karayolu'nda bir otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanırken, kazada yaralananların olduğu öğrenildi.

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Küçükçekmece'de İETT kazası! Otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Küçükçekmece'de İETT kazası! Otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı-1

Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanırken, kazada yaralananların olduğu öğrenildi.

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Küçükçekmece'de İETT kazası! Otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı-3 Küçükçekmece'de İETT kazası! Otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı-4 Küçükçekmece'de İETT kazası! Otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı-5
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