Şişli'de eski erkek arkadaş dehşeti: Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

Şişli'de eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti. Motosikletle olay yerine gelen şüpheli, eski kız arkadaşına ateş açtıktan sonra kaçarken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.