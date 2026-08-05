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Şişli'de eski erkek arkadaş dehşeti: Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

İstanbul Şişli'de sokak ortasında kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. Eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayan N.M.Ş., ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olayın ardından motosikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Şişli'de eski erkek arkadaş dehşeti: Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

Şişli'de eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti. Motosikletle olay yerine gelen şüpheli, eski kız arkadaşına ateş açtıktan sonra kaçarken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Sokak ortasındaki saldırı can aldı. (Fotoğraflar: DHA)Sokak ortasındaki saldırı can aldı. (Fotoğraflar: DHA)

SOKAK ORTASINDA KANLI SALDIRI

Gülbahar Mahallesi Oya Sokak'a motosikletle gelen N.I., sokakta yürüyen eski kız arkadaşı N.M.Ş'ye silahla ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Saldırgan motosikletle kaçtı.Saldırgan motosikletle kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.M.Ş., ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

N.M.Ş'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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