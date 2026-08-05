Şişli'de eski erkek arkadaş dehşeti: Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
İstanbul Şişli'de sokak ortasında kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. Eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayan N.M.Ş., ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olayın ardından motosikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şişli'de eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti. Motosikletle olay yerine gelen şüpheli, eski kız arkadaşına ateş açtıktan sonra kaçarken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
SOKAK ORTASINDA KANLI SALDIRI
Gülbahar Mahallesi Oya Sokak'a motosikletle gelen N.I., sokakta yürüyen eski kız arkadaşı N.M.Ş'ye silahla ateş açıp olay yerinden kaçtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.M.Ş., ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
N.M.Ş'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.