Beyoğlu'nda pitbull terörüne kanlı cevap! "Köpeğine sahip çık" deyip bıçakladı

Saldırgan köpek terörü farklı biçimlerde dehşet saçmaya devam ediyor. Olayın adresi bu kez İstanbul Beyoğlu.

PİTBULL, KÜÇÜK KÖPEĞE SALDIRDI

Kocatepe Mahallesi'nde 19 Temmuz Pazar günü gece saatlerinde meydana gelen olayda İsmet Ramazan Ş.'nin eşiyle gezdirmeye çıkardığı (60) pitbull cinsi köpeği, Murat H.'nin (53) terrier cinsi köpeğine saldırdı. Bunun üzerine Murat H., İsmet Ramazan Ş.'ye, 'Köpeğini tut, kontrol et' diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Beyoğlu'nda 'köpeğini tut' tartışması bıçaklı kavgayla bitti

Beyoğlu'ndaki köpek dalaşı kanlı bitti. (Fotoğraflar: DHA)

SAHİBİNİ 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

İddiaya göre Murat H., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan bıçakla İsmet Ramazan Ş.'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İsmet Ramazan Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİSİNİN DE SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bacağından yaralanan İsmet Ramazan Ş.'nin kaldırımda oturarak beklediği anlar ve çevredeki panik anları yer alıyor. Diğer yandan polis tarafından gözaltına alınan Murat H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat H., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. Murat H.'nin poliste daha önceden 6, İsmet Ramazan Ş.'nin ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.