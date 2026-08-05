Şüpheliler otel ve araç operasyonuyla gözaltına alındı.

OTEL VE ARAÇTA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Saha ve teknik takibin ardından 4 Ağustos'ta operasyon için düğmeye basıldı.

Çatalca'da faaliyet gösteren bir otele düzenlenen baskında 5 şüpheli yakalandı. Bağcılar'da eş zamanlı olarak durdurulan bir araçta ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle gözaltına alınanların sayısı arttı.

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı son açıklamada 11 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 12 kişinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.

Farklı adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise 2 ruhsatsız silah, 1 el bombası ve 2 çelik yelek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.



Haber: Ali Rıza Akbulut

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