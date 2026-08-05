Ay Grubu'na 198 saatlik takip! 4 ilçedeki 4 eylem aydınlatıldı
İstanbul’da Ay Grubu olarak anılan silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada çember daraldı. 214 kilometrelik güzergahta 198 saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, 4 ilçedeki 4 ayrı eylemi aydınlattı. Operasyonda 11 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk gözaltına alınırken, 2 ruhsatsız silah, 1 el bombası ve 2 çelik yelek ele geçirildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ay Grubu olarak anılan silahlı suç örgütünü takibe aldı.
Fransa'da silahlı saldırıda öldürülen Halil Ay'ın ardından örgütün liderliğini üstlendiği belirtilen ve hakkında uluslararası arama kararı bulunan Abdurrahman Ay'ın yurt dışından verdiği talimatlarla İstanbul'da eylemler gerçekleştirildiği öne sürüldü.
4 İLÇEDE 4 AYRI EYLEM
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgüt üyelerinin İstanbul'un 4 ilçesinde farklı tarihlerde gerçekleştirdiği öne sürülen 4 ayrı eylem tespit edildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre örgüt üyelerinin;
- 20 Temmuz 2026'da Esenler'de bir kişiye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs,
- 22 Temmuz 2026'da Beşiktaş'ta faaliyet gösteren bir oto galerisine yönelik kundaklama,
- 29 Temmuz 2026'da Sarıyer'de faaliyet gösteren bir restorana yönelik kundaklama,
- 2 Ağustos 2026'da Kağıthane'de faaliyet gösteren bir oto galerisine yönelik kurşunlama eylemlerini gerçekleştirdiği belirlendi.
214 KİLOMETRELİK HATTA 198 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
Emniyet ekipleri, suç örgütünün gerçekleştirdiği öne sürülen eylemleri aydınlatmak için geniş çaplı çalışma yürüttü.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı değerlendirilen 214 kilometrelik güzergâh üzerindeki güvenlik kameraları mercek altına alındı.
Toplam 198 saatlik kamera kaydı tek tek incelenerek şüphelilerin hareketleri, kullandıkları güzergâhlar ve kaçış noktaları tespit edildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda ekipler, kaçış güzergâhları üzerinde kapama ve uygulama noktaları oluşturdu.
OTEL VE ARAÇTA EŞ ZAMANLI OPERASYON
Saha ve teknik takibin ardından 4 Ağustos'ta operasyon için düğmeye basıldı.
Çatalca'da faaliyet gösteren bir otele düzenlenen baskında 5 şüpheli yakalandı. Bağcılar'da eş zamanlı olarak durdurulan bir araçta ise 2 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın genişletilmesiyle gözaltına alınanların sayısı arttı.
GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı son açıklamada 11 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 12 kişinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.
Farklı adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise 2 ruhsatsız silah, 1 el bombası ve 2 çelik yelek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.
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