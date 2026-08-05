Ankara 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada fahri müfettiş tarafından yazdırılan cezanın hukuka aykırı olduğu belirtildi. 'Delil fotoğrafı veya görüntüsü olmadığı' gerekçesiyle ceza iptal edildi.

Özge İrem Aksu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Avukat Özge İrem Aksu, fahri müfettişin tutanağında ihlale ilişkin görüntü ve fotoğraf olmaması nedeniyle idari yaptırım kararının kaldırıldığını söyledi.

Aksu, "Trafik cezası tarafımıza tebliğ edildikten sonra kanunen bize tanınan 15 günlük bir süre var. 15 gün içinde sulh ceza mahkemelerine itirazda bulunuyoruz. İtiraz nedenlerimizi belirtiyoruz. Eğer varsa elimizde delillerimizi burada dosyaya sunuyoruz. Bu hususta da zaten kararın çıkmasını bekliyoruz" dedi.

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