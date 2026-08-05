Delil yoksa ceza da yok! Ankara'da 10 bin liralık trafik cezası iptal edildi
Fahri müfettiş, sürücü U.Ö.’ye 10 bin TL para cezası kesti. Ancak mahkeme, ‘delil fotoğrafı veya görüntüsü olmadığı’ gerekçesiyle iptal etti.
Ankara'da U.Ö. adlı sürücü otomobiliyle seyir halindeydi. Bir fahri müfettiş 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği' gerekçesiyle U.Ö.'ye 10 bin TL ceza uyguladı.
Cezanın tebliğ edilmesinin ardından U.Ö., avukatı Özge İrem Aksu aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.
Ankara 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada fahri müfettiş tarafından yazdırılan cezanın hukuka aykırı olduğu belirtildi. 'Delil fotoğrafı veya görüntüsü olmadığı' gerekçesiyle ceza iptal edildi.
Avukat Özge İrem Aksu, fahri müfettişin tutanağında ihlale ilişkin görüntü ve fotoğraf olmaması nedeniyle idari yaptırım kararının kaldırıldığını söyledi.
Aksu, "Trafik cezası tarafımıza tebliğ edildikten sonra kanunen bize tanınan 15 günlük bir süre var. 15 gün içinde sulh ceza mahkemelerine itirazda bulunuyoruz. İtiraz nedenlerimizi belirtiyoruz. Eğer varsa elimizde delillerimizi burada dosyaya sunuyoruz. Bu hususta da zaten kararın çıkmasını bekliyoruz" dedi.
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