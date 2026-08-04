"KEMERLERİMİZİ TAKTIK, O BİZİ KURTARDI"



Mahmut Akgün de "Araca Adana'da bindik. Bariyerlere, ağaçlara çarpıp devrildi. Otobüs doluydu. Kendi imkanlarımızla camdan çıktık. Allah razı olsun, muavin olaydan 1-2 saat önce yasal zorunluluk, kemerlerinizi takın dedi. Kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Kayseri kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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